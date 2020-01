Chameneí vedl páteční modlitbu

Íránského generála Kásema Solejmáního, jehož Američané nedávno zavraždili v Bagdádu, oplakaly v Íránu miliony lidí a v Iráku pak další tisíce. V teheránské Velké mešitě to včera připomněl íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí, který na tomto místě vedl páteční polední modlitbu poprvé od roku 2012.

Íránskou odvetu za útok na Solejmáního označil za boží den a to, že je Írán schopen čelit USA, je podle něj znamením, že za Íránem stojí bůh. Věnoval se také pádu ukrajinského letadla v Teheránu a situaci kolem íránské jaderné dohody.

Podle íránských sdělovacích prostředků byla mešita do posledního místa zaplněna několik hodin před začátkem modlitby a lidé naplnili i nádvoří. Věřící na místo svážely autobusy.



Teroristická povaha USA



Chameneí včera Solejmáního označil za nejvýkonnějšího velitele »na frontě odporu«. Jeho smrt označil za vraždu, která je podle něj hanbou pro USA a důkazem jejich teroristické povahy. Brigády Kuds mají být podle Chameneího považovány za »humanitární organizaci vyznávající lidské hodnoty«. Tyto oddíly bojují v Sýrii a podporují spojence v Libanonu, Iráku i Jemenu.

Omylem sestřelené civilní letadlo (k němuž se v souvislostech vyjádřil včera i ruský ministr zahraničí – jinde na stránce) Chameneí označil za tragický a smutný incident. Připustil, že je třeba zavést opatření a vyhnout se podobným incidentům. Úřady tři dny tajily příčinu pádu letadla a Íránci kvůli tomu po několik dní protestovali v ulicích. Chameneí nyní řekl, že skutečným cílem těchto protestů bylo odvést pozornost od Solejmáního vraždy. Nepřátelé Íránu podle něj zneužili pád letadla k oslabení revolučních gard. Tyto elitní oddíly prý totiž zajišťují Íránu bezpečnost.

K jaderné dohodě, která byla sjednána v roce 2015, kterou ale již USA vypověděly a Írán ji přestal dodržovat, Chameneí řekl, že je Írán připraven vyjednávat dále s kýmkoli kromě USA. Třem evropským signatářům, kteří se snaží dohodu udržet při životě, ale podle něj nelze důvěřovat.



Klaun s dýkou v ruce



Amerického prezidenta Trumpa Chameneí označil za klauna, který podporu íránskému národu jenom předstírá. Ve skutečnosti podle něj americký prezident Íránu »vrazí dýku do zad«. USA se snaží zemi rozdělit a vyvolat občanský konflikt. Chameneí vyzval občany k jednotě a účasti v únorových parlamentních volbách. Západní země jsou podle něj slabé na to, aby je přinutily klesnout na kolena. Pátek je v muslimském světě svátečním dnem a polední modlitby jsou slavnostnější než v jiných dnech. Chameneí v Teheránu tuto modlitbu vedl naposledy v roce 2012 a tehdy označil Izrael za rakovinný nádor a nabídl pomoc komukoli, kdo se Izraeli postaví…



11 zraněných žoldáků



Jedenáct amerických žoldáků utrpělo zranění při íránském odvetném raketovém útoku z minulého týdne na základny v Iráku, kde (tou dobou již nelegálně) působila US Army. Američané vylučují, že by měli mrtvé.