Úřadující ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov neztrácí dobrou náladu navzdory vážné mezinárodní krizi.

Podíl na pádu letadla mají US stíhačky

Íránskou protivzdušnou obranu v době před nechtěným sestřelem civilního letadla ukrajinských aerolinií vystrašily zprávy o přítomnosti amerických stíhaček F-35 na hranicích íránského vzdušného prostoru. Podle agentury Reuters to včera prohlásil v Moskvě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Havárii letu PS752 minulý týden nepřežil nikdo ze 176 lidí na palubě. Teherán později uvedl, že stroj omylem sestřelily íránské revoluční gardy. Pád letadla přišel ve stejnou noc, kdy Írán raketovým útokem odpovídal na předchozí americký úder, který zabil klíčového íránského generála Kásema Solejmáního.

»Ve vzdušném prostoru na hranici s Íránem bylo (tou dobou) nejméně šest stíhaček F-35. Tato informace se musí ještě potvrdit, ale chci zdůraznit napětí, které vždy provází takové situace,« řekl Lavrov na tiskové konferenci věnované bilanci činnosti ruské diplomacie v uplynulém roce.

Lavrov označil incident za lidskou chybu a uvedl, že nikoho nehodlá omlouvat za to, co se stalo. Podle něj je ale důležité chápat kontext a také to, že se neštěstí přihodilo v době, kdy Írán očekával americkou odvetu na svůj raketový útok na základnu s americkými vojáky v Iráku. A i ten měl svou (americkou) příčinu!



USA pro biologické zbraně



Spojené státy se navíc snaží přerušit dialog o prodloužení smlouvy o omezení strategických útočných zbraní START, která vyprší v příštím roce. Lavrov Washington obvinil mj. i z toho, že nechce otevřeně jednat s jinými zeměmi o problému biologických zbraní. »Američané nedávají definitivní odpověď (ohledně prodloužení smlouvy START) a snaží se všechno pozastavit. A přitom neustále zavádějí řeč na téma připojení Číny k těmto jednáním,« uvedl Lavrov. Moskva ale podle něj nemá v úmyslu nutit Peking k tomu, aby se účastnil dialogu s Washingtonem o kontrole zbrojení.

Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní, označovanou jako START 3, podepsali 8. dubna 2010 v Praze prezidenti Dmitrij Medveděv a Barack Obama. Týká se omezení jaderných arzenálů obou zemí a zahrnuje i pravidla vzájemné kontroly. V platnost vstoupila v roce 2011 a platí do 5. února 2021. Se vzájemným souhlasem může být o pět let prodloužena. »Američané si myslí, že bez účasti Číny nemá smysl pokračovat. Bude-li Čína chtít, my se toho také zúčastníme, ale Čína několikrát oficiálně řekla, že se rozhovorů takového druhu nezúčastní. Vysvětlila to tím, že struktura jejích jaderných sil se radikálně liší od jaderných sil USA a Ruska. My jsme oznámili, že tento postoj respektujeme a nebudeme Čínu nutit ke změně stanoviska,« řekl včera Lavrov.

Lavrov, který je po středeční demisi vlády Dmitrije Medveděva úřadujícím šéfem ruské diplomacie, Washington kritizoval i v souvislosti s dohodou o íránském jaderném programu (JCPOA), od níž USA odstoupily a snaží se k tomu přimět i ostatní signatáře. »Američané se rozhodli uplatnit svá pravidla, opustili JCPOA a nejenže přestali plnit své závazky, ale i všem ostatním zakazují obchodovat s Íránem. Ale od Íránu požadují, aby plnil dokument, který prezident Trump nazval nejhorším v dějinách,« připomenul absurdity americké politiky Lavrov. Přitom se pozastavil nad tím, že »se všichni mají podřídit USA a neobchodovat s Íránem«.

Ruský ministr zahraničí kritizoval, že evropské mocnosti tlaku USA podléhají. Příznačné v této souvislosti podle něj je nedávná výzva britského premiéra Johnsona, aby novou dohodu s Íránem navrhl Trump.



Poláci zabíjeli Židy a Ukrajince



Ruské ministerstvo obrany pak včera obvinilo odbojáře z polské Zemské armády, kteří v létě 1944 zorganizovali ve Varšavě povstání proti nacistům, že zabíjeli Židy a Ukrajince. Na včerejšek připadlo 75. výročí vstupu Rudé armády do polského hlavního města zničeného nacisty. Na internetové stránce warsaw75.mil.ru ruský resort obrany zveřejnil dokumenty týkající se této doby. Dokumenty ukazují, že »Zemská armáda vybíjela Ukrajince a Židy ve městě a že do zajetí brala sovětské důstojníky,

kterým se podařilo uprchnout Němcům.«

Ruská média citují ze zprávy rozvědčíka frontového štábu s krycím jménem Oleg, který o Zemské armádě píše, že »vede jasně nacionalistickou politiku«. Stěžuje si, že organizátoři varšavského povstání »sabotují spolupráci se sovětskou armádou, protože ji nepovažují

za spojence«.

Zemská armáda, hlavní polská ozbrojená odbojová organizace proti nacistům, byla podřízená vládě v Londýně. Agentura AFP připomíná, že otázka antisemitismu mezi odbojáři je do dneška v Polsku citlivým tématem. Předloni soud v Krakově přitom podle ČTK nařídil německé televizi ZDF a tvůrcům německého televizního seriálu omluvit se vojákům Zemské armády za to, že je seriál představoval jako nacionalisty a antisemity…

(rom)