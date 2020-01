Mušketýrem (vlevo) před předpremiérou svého Muže se železnou maskou

Michal David: Karel Svoboda byl nejtalentovanější

Michala Davida jsme v minulosti přepadli s prosbou o exkluzivní interview už několikrát. Ani jednou neřekl ne, přestože najít si volný čas ve svém neustále přeplněném kalendáři pro něj není snadné. A časy, kdy jsme si mohli povídat při společné cestě z Prahy do Trenčína na jeho slovenskou koncertní šňůru, jsou už přece jen ty tam. V posledních letech se vídáme jen poskrovnu. Přesto jsme to po čase zase zkusili a zase uspěli. Je to téměř neuvěřitelné, ale rok 2020 je dalším výročním rokem i právě i pro Michala Davida. Ikoně naší pop music bude 60…

Připouštíte si to?

Čas nám poněkud letí a těch deset let uteklo jako voda. Jsme zase o něco starší (pokrčení ramen).

Přesně tak. Ještě teď mám v žilách úžasné zážitky z narozeninového koncertu k vašim padesátinám v 02 areně, je to fakt jak včera, no a letos v červnu tu bude davidovská O2 arena další. Už ale bez Karla Gotta. Stárnutí zrádné už si spolu nezazpíváte. Předpokládám ale, že s natřískanou arénou budete na mistra vzpomínat o to víc?

Musím se přiznat, že jsem o tom uvažoval. Ještě to stále řeším, zda tam na Karla zavzpomínat nějakou písní, nebo videem. Je to těžké rozhodnutí. Nechci, aby to vypadalo, že si tam na jeho jménu hřeji svoji polívčičku. Musí to být opravdové a k tomu také musím získat souhlas Ivany Gottové (kdysi produkční v muzikálové společnosti, v níž je Michal David producentem – pozn. autora) a její agentury. Tak uvidíme…

V čem – kromě absence Karla Gotta – bude oslava 60ky jiná oproti 50ce?

Předně tam budou jiní hosté - přijedou Village People z USA, s Luckou Vondráčkovou připomeneme náš společný duet Byla to láska, ale samozřejmě nesmějí chybět DaMiChi, které po deseti letech do O2 areny vracím. Chci také věnovat nějakou finanční částku charitě, takže jsem do programu zařadil duet s duem Verona Náhodou, který má velký úspěch a který podporuje nadační fond Kapka naděje pro děti s onemocněním leukémie. Budou tam i různá další překvapení. O těch ale psát nechci. To by už pak nebylo překvapení (smích).

Se svým objevem, Alžbetou Bartošovou

Když už jsme zmínili To stárnutí zrádné, můžeme se utěšovat, že tahle vaše skvostná hitovka bude znít zase pravidelně od dubna ve vašem domovském Divadle Broadway, kam se vrací jeden z vašich nejlepších a nejoblíbenějších muzikálových kusů, Kat Mydlář. Jak vlastně vznikal, jak se rodil Kat - plný neopakovatelných hitů? Kat – pro kterého jste mj. pro Prahu objevil talentovanou slovenskou krásku Alžbetu Bartošovou, dnes stálici české muzikálové scény?

Jsem rád, že se Olda Lichtenberg rozhodl vrátit Kata Mydláře do Divadla Broadway. Byl to skvělý muzikál a skvěle se nám opět proto prodávají vstupenky. Chceme tam zavzpomínat i na Petra Muka, který v něm hrál a který nás už bohužel opustil do muzikantského nebe. Věřím, že Kat bude mít opět po letech velký úspěch.

Mimochodem, takové Právo mám patří zároveň mezi nejtěžší kusy na zazpívání. Mnoho vašich muzikálových árií ostatně nezazpívá jen tak někdo. Přesto jsou vyhledávané nejen fanoušky, ale i interprety, kteří je berou právě jako výzvu. Kolik podobných výzev máte ještě v rukávu? A bude výhledově nějaký nový muzikálový titul Michala Davida?

Píseň Právo mám jsem psal na tělo přímo Danu Hůlkovi. Takže to nebyla náhoda, že v Katovi Dan hraje. Režisér Libor Vaculík tam aktuálně udělal pár drobných změn, ale nic podstatného, co by nějak změnilo původní verzi. Samozřejmě přibyli nějací noví interpreti, kteří tehdy v Katovi nehráli, ale hodně lidí se vrátí. Mezi nimi i Alžbeta, kterou jste zmínil.

Divadlo Broadway se 22. února dožije své dospělosti. 18. narozeniny si připomene produkce Cleopatra Musical koncertem, na němž budou zastoupeny téměř všechny tituly, které za tu dobu Na Příkopě byly odprezentovány. Zazpíváte na něm i vy sám?

Ještě jsme se s Oldou Lichtenbergem konkrétně nedomluvili, co a jak bych tam měl prezentovat. Určitě se ale nějak účastním (úsměv).

Právě dnes O2 arena zažije další velký koncert, koncert muzikálových hitů Karla Svobody a Michala Davida. Kdo přišel s nápadem spojit vás právě s Karlem Svobodou, další muzikálovou a skladatelskou ikonou druhé poloviny 20. století u nás? A kdo dával dohromady program této mimořádné podívané?

Byl to právě Olda Lichtenberg s Honzou Hruškou, kteří přišli s tímto nápadem. Je to velice náročný projekt hlavně pro produkci. Bude tam více než stočlenný orchestr, orchestr Hradní stráže ČR, smyčcový orchestr a všechny písně bude doprovázet Charlie Band Zděnka Charlieho Blažka. Spousta interpretů, tanečníků, a samozřejmě nebudou chybět projekce, světelné efekty a vše co k tomu patří. Je kolem toho opravdu spousta produkční práce, která je velice náročná. Vše má na starosti Olda Lichtenberg ml. (ředitel Divadla Broadway – pozn. autora). Vůbec mu tu roli nezávidím.

Jak vzpomínáte na autora Noci na Karlštejně, Draculy, Monte Crista a Golema, který už také bohužel není mezi námi?

Karla Svobodu jsem si moc vážil a měl ho moc rád. Byl to přímočarý chlapík, který měl ve všem jasno. O jeho autorském talentu se není třeba vůbec bavit. Byl to nejtalentovanější český hitmaker popmusic a filmové hudby, kterého naše země kdy měla.

Producent Cleopatra Musical, váš parťák Oldřich Lichtenberg, slíbil k blížícím se dvacetinám Broadwaye návrat všech muzikálů produkce na prkna DB. Takže ke Kleopatře, Třem mušketýrům, Katovi Mydlářovi či Muži se železnou maskou se na nějaký omezený počet repríz vrátí třeba i vaše Mata Hari, která byla autorsky z trochu jiného těsta než ostatní vaše počiny, ale i další kousky…

Ano, Olda o něčem takovém uvažuje. Do dramaturgie Divadla Broadway mu nemluvím. Je to čistě na něm. Já budu ale jen rád, když se na této scéně mé muzikály ještě nějakou dobu hrát budou. Za Divadlo Broadway jsem vděčný. Nebýt jeho, nebyla by ani Kleopatra a další muzikály, které jsme s Oldou Lichtenbergem vyprodukovali. K 20. výročí divadla Broadway připravujeme i ten nový muzikál, na který jste se ptal, ale který zatím nebudu prozrazovat. Svoji premiéru by měl mít na podzim 2021.

No pokud se to povede, budu osobně moc rád například za návrat jedinečného crazymuzikálu Je třeba zabít Davida. Každopádně se shodneme na tom, že žádný David se zabíjet nebude, my vás prostě potřebujeme – nejen proto, abychom si tu a tam mohli prožít Dlouhou noc, Bláznivou noc, cítit se jako Děti RáJe, zavzpomínat na sbírání Céček, nebo na Nagano a poznat význam toho, jaké to je mít Pár přátel… Vy na pomalu se blížící důchod jistě taky nemyslíte, takže jaké jsou další vaše pracovní a životní plány?

Na tento rok mám ještě velký koncert k mým 60tinám v Bratislavě – to už 19. června na Zimním stadiónu Ondreje Nepely. Tam bude jako host se mnou vystupovat nejpopulárnější slovenská zpěvačka Kristína. Nazpívali jsme spolu nový duet s názvem Na dlani, který chceme nasadit do rádií už teď v únoru a natočit k němu i videoklip. Já k němu napsal hudbu, kterou otextovala Jana Rolincová.

Letos chci také vydat své první vánoční album, ke kterému se vážou v prosinci čtyři velké vánoční koncerty v Ostravě, Brně, Pardubicích a Českých Budějovicích. Takže je přede mnou letos ještě spousta práce. A snad nejen letos (úsměv).

Roman JANOUCH

FOTO – Martin J. POLÁK