Čeští házenkáři na mistrovství Evropy podlehli Bělorusku 25:28

Čeští házenkáři prohráli na evropském šampionátu v druhém ze čtyř utkání čtvrtfinálové skupiny s Běloruskem 25:28. Reprezentanti jsou v šestičlenné tabulce bez bodu poslední. Večer pak navíc ztratili i teoretickou naději na postup do semifinále po těsném vítězství Chorvatska nad Německem.

Český celek téměř celý zápas ve Vídni ztrácel a nevyšla mu repríza souboje z loňské kvalifikace, v níž dokázal v Bělorusku zvítězit. Svěřencům Jana Filipa a Daniela Kubeše nepomohlo k vítězství ani sedm gólů nejlepšího střelce utkání Ondřeje Zdráhaly.

Reprezentanti navázali na čtvrteční porážku se Španělskem, předchozí dvě výhry ze základní skupiny se Severní Makedonií a Ukrajinou se jim do další fáze nezapočítávaly.

"Byl to vyrovnaný zápas dvou vyrovnaných týmů. V té kvalifikační skupině jsme s nimi hráli dva vyrovnané zápasy a i dnes to bylo vyrovnané. Nepředvedli jsme to, co v nás je, a to mě mrzí. Myslím, že zápas byl k tomu ho vyhrát. Bělorusové ale byli v klíčových momentech lepší," řekl novinářům Kubeš. "Dnes je to jednoduché, byl to náš nejhorší zápas na turnaji. Tohle není cesta, jak chceme hrát," dodal Zdráhala.

V dalším utkání na Euru změří Češi síly v pondělí s Chorvatskem a ve středu si zahrají s Německem. Do semifinále postoupí první dva týmy ze skupiny, třetí celek si zahraje o pátou příčku. Reprezentanti ztrácí na aktuálně třetí Němce dva body. Češi obhajují předloňské šesté místo, jímž vyrovnali historické maximum.

Poprvé na šampionátu se dostal do nominace na utkání dodatečně povolaný Patzel a mimo soupisku pro zápas se vrátil Šlachta. Čeští trenéři opět udělali změnu mezi tyčemi a Mrkvu, který zachytal dobře v minulém duelu proti Španělům, nahradila hvězda posledních dvou utkání v základní skupině Galia.

Reprezentanty sice poslal v první minutě do vedení Horák, ale od té doby po celé úvodní dějství kralovali Bělorusové. Desátý celek z minulého Eura lépe útočil i bránil a na české straně se prosazovaly téměř výhradně jen spojky.

Házenkáře držel na dostřel hlavně nejlepší střelec předloňského šampionátu Zdráhala, který se v první půli trefil čtyřikrát. Několika zákroky přispěl Galia a dvěma chycenými sedmičkami pak Mrkva, takže do kabin šli Češi přes nepovedený výkon jen s dvougólovou ztrátou. První poločas prohráli na Euru počtvrté z pěti utkání.

Po přestávce nahradil Galiu mezi tyčemi Mrkva. Český tým se zlepšil a v 36. minutě Vančo srovnal. Bělorusové pak čtyřikrát za sebou skórovali přes pivota a díky tomu znovu odskočili na rozdíl dvou branek. Reprezentanti se však nevzdali a v 48. minutě v přesilovce vyrovnal Babák.

Vzápětí mohl otočit stav Vančo, ale brankáře nepřekonal a zápas se v té chvíli definitivně zlomil. "Tam se to mohlo zlomit pro nás. Ale celý zápas byl takový, že z nás úplně nebyla cítit větší touha po vítězství," řekl Zdráhala.

Bělorusové opět rychle získali dvougólový náskok a český tým už nenašel síly na zvrat. "K výhře nechybělo moc. Několikrát tam byl moment, kdy jsme se dostali na remízu, mohli jsme to otočit a jít do vedení. Bohužel se nám to nikdy nepodařilo. Tahle prohra hodně bolí," uvedl Kubeš.

Utkání čtvrtfinálové skupiny I mistrovství Evropy házenkářů ve Vídni:

ČR - Bělorusko 25:28 (11:13)

Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Hrstka, Bečvář 1, Jurka 1, Horák 2, Kašpárek 6, Babák 2, Číp 1, Vančo 2, Zdráhala 7/2, Patzel, Solák, Mubenzem, Zeman 2, Mojžíš 1.

Nejvíce branek Běloruska: Vajlupov 6/2. Rozhodčí: Gatelis, Mazeika (oba Lit.). Sedmimetrové hody: 2/2 - 4/2. Vyloučení: 6:4. Diváci: 6007.

Španělsko - Rakousko 30:26 (17:16), Chorvatsko - Německo 25:24 (11:14).

Tabulka:

1. Španělsko 3 3 0 0 94:77 6 2. Chorvatsko 3 3 0 0 83:70 6 3. Německo 3 1 0 2 81:81 2 4. Rakousko 3 1 0 2 81:86 2 5. Bělorusko 3 1 0 2 74:87 2 6. ČR 3 0 0 3 79:91 0

(čtk)