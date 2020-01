Nepřipustíme u nás vojenskou základnu USA

Europoslankyně a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce diskutovala s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD) a nově zvoleným místopředsedou opoziční ODS Alexandrem Vondrou. Úvodním tématem byla otázka, zda se má prezident Miloš Zeman zúčastnit Summitu 17+1 v Pekingu, či zda jej má zastupovat předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

Konečná nejdříve vyjádřila upřímnou soustrast obětem nedělního ranního požáru ve Vejprtech a poděkovala všem záchranářům za rychlý zákrok. Poté připomněla, že Petříčkova zahraniční politika je nekoncepční a obrovsky nekoordinovaná. »Já na to budu poukazovat, protože právě ministerstvo zahraničních věcí je povinno ty věci koordinovat. Já respektuji Váš názor, že si každý v České republice může říkat, co chce. Ale aby si tady dělal zahraniční politiku například starosta Řeporyjí nebo primátor Prahy, tak to dokazuje jediné, že MZV chybí jasná koncepce. Vy jste o českých národních zájmech dlouhodobě v zahraniční politice debatu nevedl a já se domnívám, že nám svět nerozumí. Bohužel, svět to neumí číst jako my, že si zde někdo u nás dělá volební kampaň na sjezd ODS, nebo že se někdo potřebuje zviditelnit na sněm Pirátů v Praze.«

Konečná si myslí, že nepřítomnost Česka na jednání o investicích na summitu může vést k většímu poškození českých zájmů. »Máme se umět chopit příležitosti, máme tam být,« uvedla. Čína má podle ní zájem především o připravené projekty, na kterých by se mohla podílet, nikoli o diskuse o fiktivních penězích.

Prezident Miloš Zeman před týdnem řekl, že na summit nepojede, protože Čína nesplnila své sliby ohledně investic. V pátek kancléř Vratislav Mynář uvedl, že pokud by čínští zástupci byli během dubnového summitu 17+1 ochotni uzavřít s českými podnikateli smlouvy na konkrétní projekty, prezident Zeman by svou účast mohl ještě zvážit. Jinak požádá o účast na summitu Vondráčka. O účasti na summitu bude ale dál jednat kancléř s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem příští týden.

Petříček, který v Otázkách čelil značné kritice Konečné, reagoval, že stav společenské debaty v Česku je podle něj podobný jako v řadě dalších demokratických států. Trvá na tom, že místní politici, včetně například pražského primátora, mají právo vyjadřovat se k tématům zahraniční politiky, i když tím někdy mediálně kryjí svou vlastní neschopnost věnovat se místním problémům.

Ostravské letiště má sloužit občanům

K otázce »Komu důvěřujete více, USA nebo EU?« (v průzkumu společnosti YouGov pro European Council on Foreign) Moravec uvedl, že podle tohoto průzkumu v průměru 54 procent občanů z České republiky nedůvěřuje ani USA, ani Evropské unii, jednoduše nedůvěřují nikomu. V tomto skeptickém vyjádření jsme předčili většinu zemí EU, před námi jsou třeba jen Řekové.

Vondra v sobotu ve svém kandidátském projevu na kongresu ODS prohlásil, že chce americkou vojenskou leteckou základnu v Ostravě. Na to Konečná prudce reagovala slovy: »Pevně doufám, že pan Vondra k těmto nápadům, které by rád realizoval, nedostane vůbec žádnou příležitost,« a dodala: »Připomenu vám jednoho politika, kterého jste také vzpomínal na sjezdu ODS, a že to byl právě Václav Havel, který na začátku svého působení tvrdil, že máme zůstat neutrální zemí a nemáme se hnát do žádných vojenských paktů. Pak jste ho přesvědčili o něčem jiném a já bych vám ráda sdělila, že za sebe, jako političku Moravskoslezského kraje, ale i občanů Čech, Moravy a Slezska vám jasně říkám, že udělám vše proti tomu, aby jakákoli vojenská základna cizího státu stála na území České republiky, protože to ničemu nepomůže. A pokud opravdu chcete pomoct Ostravsku, tak těch investičních projektů je hodně a stačilo by, protože tam jste v koalici s hnutím ANO, abyste například to letiště, o kterém mluvíte, dostali do úrovně, že tam nebude létat jen jedno letadlo denně. To je to, kam jste to vy dovedli na krajské radnici a kde možná to byl od vás cíl. A teď byste si z něho chtěli udělat právě vojenské letiště.

Ostravské letiště bylo strategicky významné právě pro občany tohoto regionu. Vy jste z něj dokázali udělat letiště, na kterém se v podstatě civilní lety neodbavují a občané z Ostravy jsou nuceni jezdit do Katovic, Krakova, případně Vídně, aby se vůbec někam do světa dostali. Sedíte s hnutím ANO na kraji, tak nám předveďte, jak to umíte udělat, a nevystavujte Českou republiku, která je brána za bezpečnou zónu, žádnému ohrožení. Říkám na rovinu, že nechci americkou základnu v zemi, která má úplně jiné starosti. Já vám garantuji, že jako politička za KSČM, ale především jako matka a jako žena, že to zkuste a popereme se stejně jako jsme se poprali o ten radar.«

Nebýt okupanty

Předseda ÚV KSČM a první místopředseda PS PČR Vojtěch Filip se chce dotázat irácké vlády, zda se připojí k usnesení iráckého parlamentu o stažení zahraničních sil z Iráku. Konečná se zeptala Petříčka, zda »kdyby Česká republika dostala od irácké vlády žádost, aby stáhla své, nejlépe všechny, vojáky z jejich země, zda by to česká vláda udělala?« Petříček sdělil, že bude respektovat rozhodnutí irácké vlády.

»Možná by taky bylo skvělé, kdyby nám Američané nekazili pokračování úsilí o stabilizaci v tomto regionu,« řekla Konečná směrem k Vondrovi. »Třeba tím, že způsobí vraždu druhého nejvyššího ústavního činitele Íránu. Vražda činitele jednoho státu na území jiného státu, a navíc americká administrativa nepředložila jediný důkaz, který by ji k tomuto jasnému porušení mezinárodního práva opravňoval, vražda na území třetího státu není v souladu s žádnou chartou,« oponovala Vondrovi Konečná. »Vaši milovaní Američané, kterým u nás chcete vystavět vojenskou leteckou základnu, sem přinášejí jen obrovský chaos v naší zahraniční politice a také chaos na území, o kterém se bavíme. Vojtěch Filip neudělal nic, co by bylo v rozporu s českou zahraniční politikou. Jen se dotazuje iráckého místopředsedy parlamentu, a ne místopředsedy vlády, jak tady od začátku tvrdíte. Pokud já mám informace, tak se domluvili s panem premiérem Babišem a ministrem obrany Metnarem, že napíše iráckému parlamentu dopis, jakým způsobem si představuje další působení našich vojáků v Iráku.« Kateřina Konečná v podstatě ukončila svá slova tím, že podstatou tohoto kroku KSČM je, že nechce, aby naši vojáci byli bráni v Iráku jako okupanti.

(brom)