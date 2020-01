REPROFOTO - Facebook ODS

Modrý pták s pochroumanými křídly chce vládnout

Předseda ODS Petr Fiala v sobotu potřetí obhájil svůj mandát, získal podporu víc než 90 procent delegátů pražského kongresu. Neočekávaně dramatický průběh měla volba jeho statutárního zástupce.

»Petr Fiala byl jediným kandidátem, i tak gratuluji k volbě, nejde o překvapení. Patrně se nezmění domácí ani zahraniční politika ODS, kterou známe, nadbíhání zahraničnímu kapitálu a poklonkování v USA. Přeji této straně spíše širší názorovou koncepci a ochotu k vnímání i podnětů oponentů. Myslím, že by to bylo přínosné nejen pro ODS, ale i pro celou naši veřejnost,« uvedl Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM.

V prvním kole neuspěla dosavadní první místopředsedkyně Alexandra Udženija. V opakované volbě zvítězil předseda poslanců Zbyněk Stanjura. Bez překvapení se odehrála volba řadových místopředsedů. Podle Fialy získalo vedení silný mandát.

Ve druhé volbě prvního místopředsedy kandidovali z pléna proti Stanjurovi radní pro Prahu 6 Marie Kubíková a bývalý bulvární novinář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Funkce řadových místopředsedů pohodlně obhájili senátor Miloš Vystrčil a poslanci Martin Kupka a Martin Baxa. Končícího Evžena Tošenovského nahradil jiný europoslanec Alexandr Vondra, který dostal nejvyšší počet hlasů.

»Nic nového pod sluncem. Modrý pták s poněkud pochroumanými křídly, a přesto nezřízenou touhou vládnout. Chybí sebemenší sebereflexe nebo náznak lítosti nad tím, kam v minulosti zemi dovedl. Pocit, jak chutná moc, se u ODS nemění, rádi by jí dosáhli i dnes. Žádné nové vize, jen to, co z proslovů předsedy známe. Lidé oplývající vulgárnostmi typu starosta Novotný nic pozitivního lidem nepřinášejí. Přeji staronovému předsedovi Fialovi rozumnou míru ambicí, a především umění vnímat i názory druhých a konečně realizovat potřeby občanů i České republiky,« komentoval výsledky kongresu předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Diskuse se nepovedla

Kvůli zdržení s výběrem prvního místopředsedy program kongresu nabral zpoždění. Delegáti se tak nedostali k prezentaci programových tezí. Závěr politické diskuse se v pozdních hodinách konal před téměř vyprázdněným sálem.

Setkání stovek občanských demokratů se neslo v duchu kritiky vlády a příprav na podzimní krajské a senátní volby a sněmovní volby o rok později. ODS v nich má podle Fialy ambici zvítězit a stát se vládní stranou. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš není neporazitelný, zdůraznil Fiala s odkazem na výsledky ODS v loňských evropských volbách. Až krajské a senátní volby podle něj ukážou, v jaké konstelaci mohou do sněmovních voleb jít současné středopravicové strany opozice. Odhaduje, že z pěti dosavadních stran se dají dohromady tři. Jaké, dosud neví. O potřebném spojenectví mluvili na kongresu i lídři TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Proti »zelenému údělu«

Občanští demokraté také na návrh svého staronového místopředsedy Vondry vyzvali vládu, aby »aktivně usilovala o snížení negativních dopadů tzv. Evropského zeleného údělu« na český průmysl, podnikatele a zranitelné regiony. Kongres se vyjádřil i k tomu, že považuje podporu rodinných farem za základní předpoklad pro zlepšení stavu českého zemědělství. Usnesl se také, že pokládá za důležité zvýšit zájem o občany na venkově.

ODS rovněž uvedla, že s obavami sleduje narůstající projevy pravicového, levicového i muslimského antisemitismu napříč Evropou. »ODS odmítá jakoukoliv toleranci takovým projevům. Izrael byl, je a musí zůstat jedním z nejbližších spojenců a přátel ČR,« konstatovali delegáti.

Volební ambice

V závěrečných usneseních delegáti kongresu odmítli údajně bezobsažný styl současné vlády, zvyšování daní a »projídání hospodářského růstu«. Občany vyzvali, aby nespokojenost vyjádřili ve volbách.

Na heslo kampaně ODS Země, která vítězí reagoval na Twitteru Babiš. »Je super a naprosto pravdivé, ČR skutečně vítězí. Díky hnutí ANO a už sedmý rok, kdy ODS není ve vládě,« uvedl. Předseda vládní ČSSD Jan Hamáček na sociálních sítích kritizoval rozpočtově neúnosné předvolební sliby ODS. Lídři dalších stran vzkázali ODS, že se těší na pokračování spolupráce.

ODS má nyní zhruba 14 tisíc členů. V podzimních volbách plánuje uhájit vedoucí pozici v Senátu a získat vedení některých krajů. Nyní hejtmana nemá.

(ng)