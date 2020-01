Djokovič terčem kosovské hysterie

Kosovský velvyslanec v Bulharsku Edon Cana před týdnem ostře kritizoval zpěv nacionalistických písní, kterými srbští tenisté oslavovali výhru v premiérovém ročníku ATP Cupu. Informovala o tom srbská stanice B92.

Na videu, které se rychle šířilo na sociálních sítích, je vidět druhý hráč tenisového žebříčku Novak Djokovič, jak se svým spoluhráčem Viktorem Troickim společně zpívají písně Pochod na Drinu a Vidovdan. Ty jsou v některých zemích bývalé Jugoslávie považovány za hymny srbského nacionalismu.

»Můžeš být vítěz ATP, ale zůstaneš primitiv, zaostalec a obyčejný balkánský nacionalista a šovinista. Není náhoda, že Novak Djokovič je nejméně oblíbený tenisový šampion v dějinách,« nediplomaticky napsal na Twitteru kosovský diplomat, který se tím zároveň přiznal k tomu, že ač vyslanec balkánské země, nenávidí celý Balkán…

Pochod na Drinu a Vidovdan

Pochod na Drinu je tradiční srbská vojenská píseň z 1. světové války, kterou bez ohledu na původní historický význam i kontext častým zpěvem v 90. letech podle ČTK znevážily srbské polovojenské jednotky za válek doprovázejících účelové rozbití Jugoslávie. Píseň Vidovdan, tedy »Den sv. Víta«, vznikla koncem 80. let minulého století v době vzrůstajícího napětí mezi srbským a albánským obyvatelstvem právě v někdejší jihosrbské provincii Kosovo. To je v textu právem velebeno jako nezcizitelná součást srbské duše.

Srbská tenisová reprezentace předešlou neděli vyhrála premiérový ročník ATP Cupu v australském Sydney, když ve finále poměrem na zápasy 2:1 zdolala výběr Španělska. Na obou bodech Srbů se podílel právě Djokovič. Čtyřhru vyhrál s Troickim.

Kosovo je Srbija

Novakův otec Srdjan Djokovič podle B92 uvedl, že jeho syn je »nacionalista«, stejně jako on i »většina lidí v Srbsku… To není nic sprostého, milujeme svůj národ a svou zemi. Není to tak, že nenávidíme cizí národ a cizí zemi. Vy jste vstoupili do naší země a víte, že je to naše svatá země, jako je pro Židy Jeruzalém. Proto budeme vždy stát při našem Kosovu a našem národu tam dole (v Kosovu). Nemyslete si, že se na tom něco změní za 10, 20, 100 či 1000 let. Kosovo bude vždy srdcem Srbska,« vrátil velvyslanci úder otec nejúspěšnějšího tenisty tohoto tisíciletí.

(rj)