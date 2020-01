Nejvýraznější českou postavou závodů Světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě n/M byla Kateřina Razýmová. FOTO - archiv

Razýmová se vešla dvakrát mezi desítku

Běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová byla na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě v neděli osmá ve stíhacím závodu na 10 km klasicky a o dvě místa vylepšila výsledek ze soboty. Bodovala i šestnáctá Kateřina Janatová.

Své výhry ze sobotních závodů volnou technikou s intervalovým startem na Vysočině bez problémů zopakovali lídři SP a vítězové Tour de Ski Rus Alexandr Bolšunov a Norka Therese Johaugová, kteří ještě zdvojnásobili své náskoky. Naši muži opět nebodovali.

Šlo to vylepšit

Razýmová (28) na Vysočině pokračovala ve skvělých výkonech, díky nimž se v této sezoně zařadila do světové špičky. Osmé místo je jejím třetím nejlepším výsledkem v kariéře po páté pozici z listopadu v Ruce a sedmé příčce z prosincového závodu v Davosu. Prakticky celý závod absolvovala společně s Finkou Kerttu Niskanenovou, ať již ve dvojici, či s dalšími závodnicemi. Nakonec ji severská soupeřka porazila o tři sekundy. »Osmé místo beru, ale to jedno místečko mě mrzí. V posledním kilometru jsem prohrála s Kerttu, s kterou jsem bojovala od začátku závodu. Myslím, že to šlo ještě o jedno vylepšit,« řekla Razýmová.

Janatová (22) v sobotu zaběhla životní 13. místo a v sobotu si pohoršila jen o tři příčky. Šestnácté místo je její druhý nejlepší výsledek v kariéře.

Suverénka Johaugová doběhla do cíle s náskokem 1:04,8 min. před Ruskou Natalijí Něprjajevovou, jež vyhrála sprinterský souboj s Norkami Ingvild Flugstad Östbergovou a Heidi Wengovou. Razýmová ztratila na vítězku bez jedné desetiny dvě minuty.

O druhou příčku Za Bolšunovem svedli s odstupem 47 sekund souboj tři Norové a nejrychlejší byl s číslem sedm Johannes Hösflot Klaebo. Z osmého místa na stupně vítězů se posunul Simen Hegstad Krüger, čtvrtý byl těsně Sjur Röthe.

Nejlepší čeští běžci skončili stejně jako v sobotu v závěru čtvrté desítky. Petr Knop a Adam Fellner se seřadili na 38. a 39. pozici.

Životní maximum

Razýmová už v sobotu potvrdila formu a skončila na Vysočině desátá, Janatová si třináctým místem vylepšila životní maximum. Muži nebodovali. Suverénně zvítězili Johaugová a Bolšunov. Norka v drobném sněžení vyhrála s půlminutovým náskokem před Ruskou Něprjajevovou, třetí dojela další Norka Wengová. Za Bolšunovem byl druhý Fin Iivo Niskanen a třetí Nor Sjur Röthe.

»Kolem desátého místa je to skvělé. Až do druhého kilometru to bylo pekelné. Měla jsem svázané nohy, ale pak se to rozjelo a už se pocity jenom zlepšovaly,« říkala Razýmová. Podél trati i v hledišti se sešla slušná návštěva a divácká kulisa závodnice hnala. »Není náhoda, že se mi to povedlo tady. Táhli mě a atmosféra byla úžasná,« zářila Janatová, která startovala s dvojkou. Považuje se především za sprinterku. »Proto jsem tohle nečekala a překvapilo mě to,« přitakala 22letá závodnice z Jilemnice.

Světový pohár v běhu na lyžích se do Česka vrátí za rok. V Novém Městě se pojedou 20. a 21. února klasické sprinty a bruslařské závody na 10 km žen a 15 km mužů.

(red)