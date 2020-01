Ester Ledecká v letošní sezoně vyhrála dva závody Světového poháru - ve sjezdu a v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Unikátní! FOTO - archiv

Skvělá Ledecká boří všechny hranice

Snowboardistka Ester Ledecká vyhrála popáté v kariéře paralelní obří slalom v Rogle a získala osmnáctý triumf v závodu Světového poháru. Ve finále porazila vedoucí ženu seriálu Němku Ramonu Hofmeisterovou, které tak oplatila porážku z úterního finále slalomu v Bad Gasteinu.

Ledecká (24) je první závodnicí, která v jedné sezoně vyhrála závod Světového poháru na lyžích i na snowboardu. V kanadském Lake Louise totiž v prosinci slavila lyžařský triumf ve sjezdu. Dál tak boří všechny hranice: v Pchjongčchangu v roce 2018 se jako první stala olympijskou vítězkou na lyžích i na prkně - v Koreji senzačně ovládla sjezdařské super-G a na snowboardu vyhrála paralelní obří slalom.

Zaslíbené Rogle

Ledecká vyhrála před Hofmeisterovou už kvalifikaci a v první jízdě v modré dráze předčila Číňanku Cang Žu-sin. Ve čtvrtfinále si vybrala červené branky, od startu před Julií Zoggovou vedla a Švýcarka tři branky před cílem vyjela z trati. Pro semifinále se česká reprezentantka vrátila do modré dráhy a porazila Rusku Natalju Sobolevovou.

Ve finále byla Ledecká podobně jako v Bad Gasteinu po startu pomalejší, na prvním mezičasu na Hofmeisterovou ztrácela 12 setin. Náskok se zvětšoval, ale v polovině trati udělala Němka chybu a spadla. Ledecká si tak snadno dojela pro výhru. Slovinské Rogle je pro Ledeckou místem zaslíbeným. Všech pět startů v paralelním obřím slalomu tam proměnila ve vítězství - 2014, 2016, 2017 a 2018.

Dárek pro tým

»Už v Lake Louise to bylo, že jsem byla první vítězkou na lyžích i snowboardu. Tohle je poprvé v jedné sezoně. Každopádně z toho mám obrovskou radost. Měla jsem to v dlouhodobém plánu, tak jsem ráda, že se mi to podařilo,« řekla. Její servisman Miloš Machytka měl narozeniny v pátek a fyzioterapeut Michal Lešák v sobotu. »Tohle byl můj dárek pro ně. Odvádí fantastickou práci,« děkovala jim.

»Je to tady docela unikátní závod, protože je to docela velká placka. Jsou malé rozdíly a není moc kde ujet, ale je to skvělý závod. Ráda se sem vracím,« dodala.

Prkno po Rogle znovu na čas uloží a vyndá sjezdovky. Příští týden bude v bulharském Bansku bojovat o udržení šance na glóbus ve sjezdu, v jehož hodnocení je druhá. »V Bansku jsem zatím byla jen na snowboardu, takže si neumím moc představit, jak bude vypadat sjezdová trať, ale moc se na to těším.« Ve sjezdu je průběžně druhá a bojuje o malý křišťálový glóbus.

SP ve snowboardingu v Rogle

Paralelní obří slalom

MUŽI: 1. Coratti, 2. Fischnaller (oba It.), 3. Wild (Rus.),… v kvalifikaci 57. Počinek, 59. Brůžek.

ŽENY: 1. Ledecká, 2. Hofmeisterová (Něm.), 3. Sobolevová (Rus.). Celkově (po 6 z 13 závodů): 1. Hofmeisterová 5160, 2. Zoggová 3000, 3. Jennyová (obě Švýc.) 2920,… 7. Ledecká 1800, 47. Maděrová 39,9.

(red)