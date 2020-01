V prvním kole se rozloučily s turnajem Siniaková, Strýcová a Bouzková

AO: Kvitová a Krejčíková postupují

Tenistky Petra Kvitová a Barbora Krejčíková postoupily do druhého kola Australian Open. Sedmá nasazená loňská finalistka Kvitová rozplakala v prvním kole výhrou 6:1 a 6:0 krajanku Kateřinu Siniakovou. Kvalifikantka Krejčíková zdolala Estonku Kaiu Kanepiovou 7:6, 2:6, 6:3 a ve dvouhře na grandslamu poprvé vyhrála zápas v hlavní soutěži. S turnajem v Melbourne se rozloučily Marie Bouzková a jako první z nasazených dvaatřicítka Barbora Strýcová.

Jednadvacetiletá Bouzková při premiéře na Australian Open prohrála v zahajovacím utkání na centrkurtu Roda Lavera s japonskou obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou 2:6 a 4:6. Třiatřicetiletá Strýcová nestačila na Rumunku Soranu Cirsteaovou 2:6, 6:7 a v 1. kole dvouhry v Melbourne vypadla poprvé od roku 2009.

Kvitová duelu se Siniakovou dominovala. Kvůli dešťovým přeháňkám se v aréně Margaret Courtové hrálo pod zataženou střechou, Kvitová dala sedm es a zápas ukončila svým dvacátým vítězným úderem. Od stavu 0:1 získala dvanáct her v řadě. V posledním gamu se Siniaková rozplakala a kurt v slzách i opustila.

»Nebylo snadné hrát s Katkou, s kterou se dobře známe. Jsem ráda, jak jsem to zvládla. Podání zápas rozhodlo, po prvním brejku jsem hrála uvolněně,« řekla Kvitová na kurtu. Ve druhém kole se utká s Paulou Badosaovou ze Španělska.

Bývalá světová jednička ve čtyřhře Krejčíková postoupila do hlavní soutěže dvouhry z kvalifikace. Stoprvní singlistku světa Kanepiovou zdolala za dvě a půl hodiny a zvládla i nepříjemnou koncovku. Ve třetí sadě bylo utkání za stavu 5:3 a 30:30 při podání Češky přerušeno kvůli dešti. Po krátké pauze Krejčíková při prvním mečbolu poslala míč do sítě, ale po druhém už zvedla ruce vítězně nad hlavu.

Příští soupeřkou 24leté Krejčíkové bude ruská tenistka trénující v Praze Jekatěrina Alexandrovová, letošní vítězka turnaje v Šen-čenu.

Bouzková vydržela na kurtu s třetí nasazenou Ósakaovou v nepříjemném větru hodinu a 20 minut. V první sadě ztratila od stavu 1:2 pět her v řadě. Ve druhém setu vedla 4:2, ale v dalších čtyřech gamech získala jen pět fiftýnů. »Škoda druhého setu, neservírovala jsem příliš dobře. Nicméně je to zkušenost do budoucna,« řekla Bouzková.

Strýcová s Cirsteaovou prohrála 15:32 na vítězné údery. Obě hráčky měly šest brejkbolů, ale Češka využila dva a Rumunka čtyři. Tie-break Strýcová ztratila poměrem 5:7. »Na kurtu jsem se cítila velmi dobře, proto porážka po takovém výkonu mrzí o to víc, ale Sorana byla lepší. Nedělala zbytečné chyby,« hodnotila Strýcová, kterou čeká ještě čtyřhra, v níž jsou se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nejvýše nasazené.

Hladce vstoupila do turnaje osmatřicetiletá favoritka Američanka Serena Williamsová. Sedminásobná vítězka turnaje zdolala 6:0, 6:3 Rusku Anastasii Potapovovou a na grandslamu vyhrála 350. zápas. Švýcar Roger Federer neměl problém se Stevem Johnsonem a Američana přehrál 6:3, 6:2, 6:2.

Coco Gauffová vyřadila o 24 let starší krajanku Venus Williamsovou 7:6, 6:3. Patnáctiletá talentovaná Američanka tak navázala na výhru z 1. kola loňského Wimbledonu. První den melbournského grandslamu ovlivnil déšť, většina zápasů na menších dvorcích byla odložena.

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (2-Srb.) - Struff (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1, Federer (3-Švýc.) - Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2, Tsitsipas (6-Řec.) - Caruso (It.) 6:0, 6:2, 6:3, Berrettini (8-It.) - Harris (Austr.) 6:3, 6:1, 6:3, Fucsovics (Maď.) - Shapovalov (13-Kan.) 6:3, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (7:3), Dimitrov (18-Bul.) - Londero (Arg.) 4:6, 6:2, 6:0, 6:4, Pella (22-Arg.) - Smith (Aus.) 6:3, 7:5, 6:4, Querrey (USA) - Čorič (25-Chor.) 6:3, 6:4, 6:4, Evans (30-Brit.) - McDonald (USA) 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3, Berankis (Lit.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:2, 6:2, Nišioka (Jap.) - Djere (Srb.) 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (7:1), Barrere (Fr.) - Safvát (Egypt) 6:7 (8:10), 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (7:5), Kohlschreiber (Něm.) - Giron (USA) 7:5, 6:1, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Kvitová (7) - Siniaková 6:1, 6:0, Krejčíková - Kanepiová (Est.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, Ósakaová (3-Jap.) - Bouzková 6:2, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Strýcová (32) 6:2, 7:6 (7:5), Bartyová (1-Austr.) - Curenková (Ukr.) 5:7, 6:1, 6:1, S. Williamsová (8-USA) - Potapovová (Rus.) 6:0, 6:3, Martičová (13-Chor.) - McHaleová (USA) 6:3, 6:0, Keninová (14-USA) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:4, Čang Šuaj (Čína) - Stephensová (24-USA) 2:6, 7:5, 6:2, Alexandrovová (25-Rus.) - Teichmannová (Švýc.) 6:4, 4:6, 6:2, Badosaová (Šp.) - Larssonová (Švéd.) 6:1, 6:0, Görgesová (Něm.) - Kužmová (SR) 6:1, 6:2, Čeng Saj-saj (Čína) - Kalinská (Rus.) 6:3, 6:2, Ču Lin (Čína) - Golubicová (Švýc.) 4:6, 6:1, 7:6 (7:5), Zidanšeková (Slovin.) - Han Na-le (J. Korea) 6:3, 6:3, Liová (USA) - Cabreraová (Aus.) 7:6 (7:4), 7:6 (12:10), Wozniacká (Dán.) - Ahnová (USA) 6:1, 6:3, Gauffová - V. Williamsová (obě USA) 7:6 (7:5), 6:3, McNallyová (USA) - Stosurová (Aus.) 6:1, 6:4.

(red)