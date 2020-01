Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nejdřív zúčtování a pak plány na další rok

Teprve až poslanci projednají státní závěrečný účet za předchozí rok, tak by měli hlasovat o podobě státního rozpočtu. Navrhují to zákonodárci z různých stran v čele s expředsedou sněmovního rozpočtového výboru Václavem Votavou (ČSSD).

Za KSČM podepsal tento návrh na změnu jednacího řádu člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš, který pro náš list poukázal na to, že ve Sněmovně se opakovaně stává, že projednávání státního závěrečného účtu se jako něco nepodstatného stále odsouvá, materiál se projednává pozdě, a mnohdy dokonce za ne příliš velkého zájmu poslanců. »Takže aby jeho vyhodnocení mohlo být podkladem pro další rozpočtovou politiku státu, protože je to dokument poměrně značného významu, rozhodli jsme se dát do jednacího řádu Sněmovny povinnost, aby se státní závěrečný účet projednával v pevných termínech a ve vazbě na státní rozpočet. Opakuji – je to vyhodnocení plnění státního rozpočtu, což je jeden z nejdůležitějších zákonů roku,« zdůraznil Dolejš.

Votava o tomto záměru hovořil v dolní komoře už loni v květnu, kdy poslanci teprve projednávali hospodaření státu za rok 2017. Na stejnou situaci poukazuje i důvodová zpráva. Sněmovna vzala na vědomí hospodaření státu za rok 2017 až loni 9. května. Rozpočet na loňský rok přitom schvalovala již v prosinci 2018. »Tento postup je nežádoucí, protože Poslanecká sněmovna má před schválením nového státního rozpočtu vyhodnotit plnění rozpočtu předchozího a v případě potřeby zaujmout stanovisko, které se může promítnout do podoby návrhu státního rozpočtu na další rok,« píšou poslanci v důvodové zprávě.

Dodržení posloupnosti schvalování obou dokumentů je podle předkladatelů důležité proto, že Sněmovna má racionálně při schvalování nového státního rozpočtu vycházet z kvalifikovaných údajů o tom, jak proběhlo hospodaření státu v minulém roce.

Také předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) loni v květnu řekla, že projednávání státního závěrečného účtu pak ztrácí na významu v porovnání s následujícím státním rozpočtem. Záměru poslance Votavy upravit v tomto směru jednací řád vyslovila podporu. »Pro dokreslení chci říci, že státní závěrečný účet na rok 2015 byl projednán v březnu 2017. Tam návaznost rozpočtu 2016 - jistě vidíte - je hodně za hranou. A státní závěrečný účet na rok 2016 nebyl ani projednán ve stejném volebním období, ale až v tom novém, v březnu 2018,« uvedla Vostrá. Proto už tehdy signalizovala podporu změny jednacího řádu Sněmovny. »V tomto případě to není o vládě, která státní závěrečný účet předkládá včas, jak by to mělo být, ale je to pouze o tom, kdy my se k němu dostáváme, abychom ho projednali,« dodala.

Je něco staršího než včerejší noviny?

»Ono, jak se říká, co může být staršího, než jsou včerejší noviny? Takže co může být staršího, než je státní závěrečný účet na rok 2017 v květnu 2019,« prohlásil tehdy poslanec Votava.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) poznamenala, že jde o jednací řád, projednávání ve Sněmovně tedy už není v působnosti vlády. Souhlasila však s tím, že oba dokumenty by na sebe měly navazovat.

Hospodaření státu je pod kontrolou Sněmovny. Jedná se o její výlučnou pravomoc, jak vyplývá z Ústavy ČR. Dolní komora tedy projednává a schvaluje jak návrh státního rozpočtu, tak návrh státního závěrečného účtu. Státní závěrečný účet je dokument, který reflektuje skutečné hospodaření státu v předchozím roce. V pravomoci jeho projednání spočívá podstata kontrolní pravomoci Sněmovny vůči vládě ve věci hospodaření s prostředky, které Sněmovna vládě přiznala formou zákona o státním rozpočtu.

»Dodržení posloupnosti schvalování obou dokumentů je důležité proto, že Sněmovna má racionálně při schvalování nového státního rozpočtu vycházet z kvalifikovaných údajů o tom, jak proběhlo hospodaření státu v minulém roce,« odůvodňují poslanci svůj požadavek na změnu.

Státní závěrečný účet každoročně předkládá poslancům vláda na jaře. Obsahuje čísla jak za celý rozpočet, tak i za jednotlivá ministerstva nebo souhrnné údaje o krajích a obcích. Jsou v něm údaje o vybraných daních, o vyplacených výdajích na platy, dávky a další výdaje. Hospodaření jednotlivých úřadů pak probírají sněmovní výbory, dávají k němu doporučení a Sněmovna poté výsledek vezme na vědomí. Předkladatelé chtějí, aby dolní komora návrh schválila ve zrychleném projednávání, tedy hned v prvním čtení.

