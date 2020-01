Ilustrační FOTO - Pixabay

Vykradli 23 garáží

Policisté stíhají jednadvacetiletého a sedmadvacetiletého muže z obcí u Valašských Klobouk na Zlínsku kvůli vykradení 23 garáží ve Zlínském kraji.

Ve čtyřech případech si muži podle policie navíc půjčili různé druhy nářadí, které nevrátili a prodali. Za podvod, krádež a poškození cizí věci jim v případě odsouzení hrozí až pětileté vězení, policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Oba muži již byli v minulosti soudně trestaní. Škodu, kterou způsobili, vyčíslili kriminalisté téměř na půl milionu korun. »Oba obvinění se ke všemu, co je jim kladeno za vinu, přiznali,« uvedla mluvčí.

Muži podle policie společně vykrádali garáže ve Zlíně, Slavičíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Brodě, a to od poloviny loňského prosince do poloviny letošního ledna. »Brali odsud všechno, co by se podle jejich názoru dalo zpeněžit. Utržené peníze použili pro svou vlastní potřebu. Kromě vloupání do garáží se obohacovali také tím, že si půjčovali různé druhy nářadí, které nevrátili, ale opět prodali. Nářadí si půjčili v celkem čtyřech případech na Zlínsku a Uherskohradišťsku,« uvedla Kozumplíková.

Po poslední krádeži zastavili dvojici zlodějů policisté z Valašských Klobouk v obci Újezd na Zlínsku ve vozidle, v němž převáželi některé z odcizených věcí. Při domovní prohlídce následně kriminalisté zajistili další odcizené věci, které muži nestihli zpeněžit.

(cik)