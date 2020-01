ODS pro zemi, která s ní nemůže zvítězit

Volební kongres ODS opět potvrdil obsahovou vyprázdněnost strany, která se doposud ani jen pouhou omluvou občanům nedokázala vypořádat s temnou vazbou na privatizační podvody a krádeže devadesátých let, a způsobem sobě vlastním stále pokračuje v prokmotrovské orientaci a podpoře elitářství. Také bezbřehé vyznávání konzervativismu je v české »polistopadové« společnosti, na rozdíl od politiky konzervativních stran v jiných zemích, obecně pojímáno jen jako analogie primitivního antikomunismu. A to je asi jediná skutečná programová vize ODS, která je partají pánů Alexandra Nováka, Marka Dostála, Josefa Musila a dalších souzených delikventů, ale i provlasovského, asi nejen politicky vyšinutého starosty Novotného, k vraždě podněcujícího Martina Langa či politické oponenty fackující paní Udženiji, skutečně realizována.

Každému v naší zemi musí být jasné, že deklarované hodnotové zabarvení ODS směrem ke svobodě občana a právu je dlouhodobě pouhou fasádou. K intoleranci myšlenek sociálně spravedlivé společnosti na kongresu dokonce ještě přibalili i požadavek omezování kontrol státem a jeho celkovou redukci. Že by se opět začaly aktivovat a posilovat ty dávné a často medializované vazby některých modrých politiků na ekonomické kmotry, které je takto nutno ochraňovat?

V projevech stranických protagonistů často zaznívaly i verbální útoky na ANO a premiéra Babiše, což by bylo možno pochopit. Ovšem o tom, jak si politici obou stran vzájemně plácají po ramenou na mnoha českých radnicích, nyní naposledy na Praze 1, nikde již ani zmínky.

Staronový předseda Fiala, který byl podivně zvolen ještě před tím, než započala samotná diskuze delegátů, dokonce na kongresu zaplakal, že z hlediska nájmů nejsou dnes dostupné byty. Není to však důsledek právě jejich vlády a hospodaření, které de facto ve své kombinaci znamenaly likvidaci obrovského státního majetku, a tedy i toho, za reálného socialismu poměrně snadno dostupného, bydlení? Petr Fiala však tvrdí, že »vše, co ODS dělá, je podloženo prací a solidností«, a že »ví, co dělat«. Nechme tedy kolegům z partaje pro bohaté, ať tedy vědí, co dělat, ale raději ve volbách již nedopusťme, aby to, co vědí, mohli znovu realizovat. To by naše společnost již nemusela vydržet!

A na závěr mi dovolte dva postřehy. Kongresový slogan, který předseda Fiala ještě poupravil pro ČT na »ODS - pro zemi, která opět vítězí«, byl poměrně trapným opisem volebního hesla Donalda Trumpa »Let’s make America great again«, tedy »Udělejme Ameriku opět velkou«. Takže političtí marketéři ODS fantazií zrovna neoplývají, a to na rozdíl od moderátora ČT Daniela Takáče. Ten při svém živém vstupu z kongresu národu mj. sdělil, a to zcela proti principu, že by veřejnoprávní novináři neměli být nositeli politických postojů, že v demokratické části českého politického spektra se nalézá jen pět subjektů a že nejspíše dva z nich se již do Sněmovny povolebně nedostanou. Nabízí se tak otázka, zda by pan redaktor neměl odejít z ČT a stát se raději mluvčím samozvaného demobloku?

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)