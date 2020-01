V tomto případě Rusům závidím

Nemohu za to, ale líbí se mi ruské rozhodnutí nadřadit ruské zákony těm mezinárodním. U nás je tomu jinak. Jsme členy Evropské unie. Dokonce podle Lisabonské smlouvy, která nám byla doslova vnucena, jakýmsi kvalifikovaným rozhodnutím se musíme podřídit i tomu nejpitomějšímu nařízení. Takže rum už není rumem a malinovka malinovkou. Ale to jsou prkotiny. Horší je snaha vnutit nám »odměňování« migrantů, tedy dávat jim dávky nebo příspěvek, jak chcete, ve výši, kterou dostávají v SRN nebo ve Francii. Tak bez práce a snahy pracovat dostanou více než naši nezaměstnaní, kteří se pokoušejí nějaké zaměstnání získat a přitom mají určitou kvalifikaci. Někdy i zaměstnanci některých profesí na tom mají být hůře než migrant přišedší k nám odkudsi.

Zákon je zákon. Členové jistého společenství by ho měli dodržovat. Když se nějaký, dejme tomu úředník, rozhodne lovecké zbraně poškodit, aby se z nich nenechalo střílet, a zdůvodňuje to bojem proti terorismu, mohu si o něm myslet, co chci. Ale jestli bude postupovat podle Lisabonské smlouvy a většina států, kde lov třeba není vůbec tradicí, vnutí nám za cenu sankcí svou hloupou vizi boje s terorem – co pak? Jestliže někdo, jako Pirát Peksa, si vymyslí, že všichni jsme napřed Evropané a pak možná, chceme-li, Čechy, mohu si myslet, že je na hlavičku, ale je mi to něco platné? Když grupa Pirátů a dalších, kteří se nemohou u nás dostat k moci, se rozhodne vyhrát svůj politický boj tím, že problém přenese do Bruselu a přitom se tváří jako mesiášové, nepomáhá ničemu. Jen rozvrací. A Evropský parlament, který neví, oč jde, se nechá jejich »rozhořčením« natolik zmanipulovat, že o tom začne jednat, myslím si, že byla chyba se stát členy takové organizace. Naštěstí onen parlament nemá do čeho co mluvit a jeho usnesení bude jen kapkou, která rozeštve politickou scénu doma.

Tragédií je, že voliči takové politické subjekty volí, ale nechtěl bych být v kůži těch subjektů, až voliči skutečně prohlédnou. Dřív se to řešilo defenestrací a pak »jen« vyhozením z oken hospody. Teď to bude zřejmě stát peníze, protože bez peněz ani Evropská unie nehrabe a její úředníci potřebují přece na nějaké »slušné úrovni« žít. Nedivme se, že vymýšlejí, a s nimi ve svých ambicích neuspokojení páni a dámy a poslanci z takových stran, jako je strana Pirátů.

A tak musím zase jen a jen prohlásit, že Rusům v tomto případě závidím.

Milan ŠPÁS