Veřejnoprávní přesilovka v Událostech, komentářích

»Začínám vážně chápat, proč má hodně lidí České televize plné zuby. Podívejte se na tuhle krátkou debatu o aktuálním dění v Íránu. Utrpení to sledovat. Moderátor neustále vnucuje americké interpretace událostí a předkládá je jako fakta, nikoli jako názor jedné strany sporu, okřikuje hosta, s nímž sám nesouhlasí, proti favoritovi nepípne, ani když naplno rozjede mezinárodněprávní nihilismus, skáče do řeči, když je jeho výklad zpochybněn, polemizuje jen s jedním názorem, dává zavádějící příklady, ale relevantní příklady slyšet nechce, neustále podsouvá Rusko (výjimečně chyběla Čína), aby hosta diskreditoval (tak proč ho zvali?), fakt nechutný, nechutný, bias, ať s tímhle jde veřejnoprávní televize k šípku!«

Přesně takhle se rozohnil minulý týden na svém facebookovém profilu Matěj Stropnický, někdejší šéf Strany zelených, poté, co se z důvodu zájmu o dané téma podíval na duel bývalého šéfa Valného shromáždění OSN a ministra zahraničí Jana Kavana a někdejšího prvního náměstka téhož resortu, resp. bývalého velvyslance ČR v Izraeli Tomáše Pojara.

I já jsem doslova prskal, když jsem tento vlastně nikoli duel, ale přesilovku dva na jednoho viděl. Dokonce natolik, že jsem se v noci ještě podíval na reprízu, abych zásadní nenovinářské úkony moderátora Martina Řezníčka mohl zanalyzovat a abych ani na jeden nezapomněl.

Matěj píše o skákání do řeči a okřikování, mně ale vůbec ze všeho nejvíc naštvalo, když se Řezníček Janu Kavanovi dokonce vysmíval. A když zpochybňoval zcela logickou úvahu o spojitosti dopadů vraždy íránského generála Kásema Solejmáního americkými drony na území Iráku a následného nešťastného sestřelení civilního letadla Ukrajiny nedaleko teheránského letiště po jednom z odvetných íránských kroků.

Řezníček, kterému se už nelíbilo, když Kavan připomněl obdobné sestřelení íránského civilního letadla Američany v roce 1988, opakovaně vytýkal exministrovi, že nemá pro své tvrzení důkazy, ačkoli něco takového musí napadnout i průměrně vzdělaného jedince bez maturity. A mimochodem, jen o pár dní později Kavanovu logickou úvahu konkretizoval i úřadující ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Íránskou protivzdušnou obranu totiž v době před oním nechtěným sestřelem vystrašily zprávy o přítomnosti amerických stíhaček F-35 na hranicích íránského vzdušného prostoru.

Kdyby Řezníček, mj. bývalý zpravodaj ČT v USA, nebyl redaktorem zrovna veřejnoprávního média, pak to ještě vem čert, ale ČT si platíme my všichni koncesionáři – a tak máme právo vyžadovat její naprostou nezávislost, nepodjatost a nestrannost! A to se 13. ledna nepovedlo.

Roman JANOUCH