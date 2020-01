Zajímavé svědectví

Rudy Giuliani, osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa, nikdy nevyšetřoval údajnou korupci Huntera Bidena, syna někdejšího demokratického viceprezidenta USA Joea Bidena.

Měl však za úkol poškodit možného hlavního volebního soka současného amerického prezidenta a Trump o tom všem věděl. V rozhovoru s televizní stanicí MSNBC to uvedl Lev Parnas, který byl Giulianiho blízkým spolupracovníkem. Parnas pochází z Ukrajiny a loni v říjnu byl zadržen pro podezření z nelegálního financování volební kampaně a lobbingu.

Rudy Giuliani, osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa. FOTO - wikipedia commons

Demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů USA minulou středu schválila předání ústavní žaloby na prezidenta Trumpa do Senátu, který se šéfem Bílého domu povede proces. Očekává se, že řízení, ve kterém senátoři Trumpa pravděpodobně osvobodí, začne dnes. Sněmovna obžalovala prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Trump obvinění, za která mu hrozí sesazení z funkce hlavy státu, odmítl jako politicky vykonstruovaná.

Žaloba se týká ukrajinské kauzy, kdy šéf Bílého domu podle kongresmanů naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval Trumpova volebního soka Joea Bidena a jeho syna. Prezident veškerá obvinění popírá. Podle Parnase ale Donald Trump lže. Dobře prý věděl, o co v Giulianiho aktivitách jde a že jeho cílem bylo »najít špínu« na Joea Bidena.

Zástupci demokratů minulý týden získali od ukrajinsko-amerického podnikatele Parnase dopisy, nahrávky telefonátů, poznámky i paměťové disky, které mají podpořit jejich žalobu. Jak uvedla britská BBC, dokumenty ukazují, že Parnas byl v pravidelném kontaktu s Giulianim a rovněž i s ukrajinskými představiteli, což by mohlo znamenat, že byl přímo zapojen do snah přimět prezidenta Zelenského, aby začal prošetřovat aktivity rodiny Bidenových.

V rozhovoru s televizí MSNBC vysílaném minulou středu Parnas uvedl, že Trump "věděl o všech mých krocích". »Nedělal bych nic bez souhlasu Rudyho Giulianiho nebo prezidenta. Proč by se lidé blízcí prezidentu Zelenskému nebo ministr vnitra (Arsen) Avakov nebo (bývalý) prezident (Petro) Porošenko se mnou scházeli? Kdo jsem? Bylo jim řečeno, že se se mnou mají setkat. A to je to tajemství, které nechtějí, aby vyšlo najevo,« prohlásil Lev Parnas. V jedné z jeho ručně psaných poznámek například stojí napsáno: »Přimět Zelenského, aby oznámil, že Bidenův případ bude vyšetřován.« Ukrajinskému prezidentovi podle svých slov loni v květnu doručil ultimátum: jestliže nebude zahájeno Bidenovo vyšetřování, žádný z amerických politiků se nezúčastní Zelenského inaugurace a bude rovněž pozastavena pomoc, kterou USA Ukrajině poskytovaly.

Rudy Giuliani označil Parnasova prohlášení za »smutná«. »Je mi ho líto,« sdělil agentuře AP. »Myslel jsem si, že je to čestný muž. Mýlil jsem se,« dodal. Na dotaz, zda Parnas lže, Trumpův právník odvětil, že na to nebude odpovídat.

Donald Trump trvá na tom, že nezná Parnase ani dalšího Giulianiho spolupracovníka Igora Frumana, který byl rovněž loni zadržen. Na fotografiích, které ukrajinský podnikatel zveřejnil, jsou ale vidět společně Parnas, Fruman a americký prezident i jeho nejstarší syn Donald Trump Jr. »Je možné, že máme společnou fotku, protože já mám fotku s každým,« uvedl k tomu už dříve Trump.

Podle Lva Parnase prezident lže. »Nedívali jsme se spolu na fotbalový zápas, nejedli jsme spolu hotdogy. Přesně ví, kdo jsem,« řekl Parnas během středečního rozhovoru. Jak dodal, stávalo se rovněž, že byl zrovna s Giulianim, když právník hovořil s prezidentem. Když Giuliani s Trumpem telefonoval, měl často zapnutý hlasitý odposlech, nebo se prezident vyjadřoval tak hlasitě, že jejich konverzaci slyšel. »Chci, aby pravda vyšla najevo, protože si myslím, že je to pro tuto zemi důležité,« uvedl Parnas. »A je to důležité i pro celý svět - vědět, co se stalo,« dodal.

Minulý pátek Šéf republikánské většiny v Senátu USA Mitch McConnell kritizoval demokratickou předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, že z předání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa udělala oslavu s rozdáváním suvenýrů. Pelosiová totiž u příležitosti podpisové ceremonie ke středečnímu postoupení žaloby do Senátu nabízela pera s jejím autogramem. Sněmovna žalobu na prezidenta vznesla již loni před Vánocemi, případ ale předala Senátu až minulý týden ve středu, kdy postoupení případu schválila. Proces s Trumpem v Senátu začal formálně ve čtvrtek přísahou senátorů, vlastní řízení začne dnes. Zda bude mít Parnasovo svědectví nějakou váhu, se tedy brzy ukáže.

(čtk)