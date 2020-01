Ilustrační FOTO - Pixabay

Dvě položky na e-recept už v březnu?

Dvě položky na e-recept budou moci lékaři nejspíš znovu předepsat v průběhu března. Ministerstvo připravuje změnu vyhlášky, která to umožní.

Informovala o tom mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Jen jednu položku na jeden elektronický recept mohou lékaři napsat od začátku letošního roku. Spolu s lékárníky to někteří kritizovali, protože je to zdržuje. »S ohledem na standardní proces novelizace právního předpisu a na potřebu úpravy nastavení centrálního úložiště elektronických receptů lze předpokládat, že dvě položky na e-recept by se mohly začít znovu předepisovat v průběhu března,« uvedla mluvčí.

Na vytištěný papír s předepsanými léky, takzvanou průvodku, mohou lékaři napsat receptů víc a v lékárně pak jsou načteny všechny najednou. Pokud ale pacient dostal recept formou kódu v SMS, měla každá položka vlastní dvanáctimístný kód tvořený písmeny a číslicemi. V lékárně pak vydání dvou léků zabralo dvakrát více času.

»Řešením by mohl být přístup lékárníka k dalším předepsaným e-receptům konkrétního pacienta po načtení prvního identifikátoru, o což Česká lékárnická komora dlouhodobě usiluje,« uvedl k tomu dříve prezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Rozlišit jednotlivé textové zprávy je podle něj složité zejména ve starých mobilních telefonech.

(cik)