Nešťastných kroků bylo příliš

Musím přiznat, že odvolání pana ministra Kremlíka mne překvapilo. Z hlediska odborného však musím konstatovat, že uvedená situace byla nasnadě. Pan ministr Kremlík se sice ze začátku snažil, ale většina jeho zásahů a rozhodnutí ohledně dopravy nebylo šťastných a ať se budu snažit sebevíce, tak nenajdu na jeho působení v rezortu mnoho pozitivního.

Kauza ohledně informačního systému na prodej dálničních známek byla vyvrcholením všech jeho dosavadních přešlapů.

Dále mohu uvést odvolání ředitele ŘSD, zrušení nulové sazby mýtného na silnicích 1. třídy, ale i problémy posledních týdnů v oblasti liberalizace železničního trhu, a to díky neexistujícímu jednotnému tarifu či koncepce rozvoje dopravy, nejen z pohledu infrastruktury, ale i provozu.

Jediné, co by bylo možné pochválit, je současně předložený návrh »liniového zákona«, kterému není v podstatě co vytknout.

Výzva řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o rezignaci by měla být už v kompetenci nového ministra dopravy, stejně jako výběr nového ředitele. Obdobně i z pohledu odvolání/odstoupení Tomáše Čočka. Je nutné říci, že na Ministerstvu dopravy ČR (MD) dochází v současnosti k reorganizaci. Bohužel, mám obavy, zda současnými kroky nedochází k absolutní destabilizaci MD ČR. Pokud bych se měla vyjádřit ke zmiňovanému řediteli SFDI, podle mého názoru k rozhodnutí ohledně informačního systému na prodej dálničních známek nedošel sám, pravděpodobně k tomuto kroku dostat pokyn z ministerstva.

Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně (KSČM)