Profesor Klaus v čele důchodové komise národního porozumění?

Přijetí důchodové reformy, evergreenu polistopadových vlád, zůstává přes všechny dřívější pokusy stále v nedohlednu. Před třiceti roky jsme zde měli vládu národního porozumění. Co tak navázat na uvedenou dobu vytvořením důchodové komise národního porozumění? A to z osobností, které zásadně změnily naši společnost. Mající bohaté životní, politické, ekonomické a další zkušenosti z politického a společenského výsluní. Předseda komise Václav Klaus – zakladatel ekonomického zázraku v Čechách - prognostik Miloš Zeman, expremiér Bohuslav Sobotka s oligarchou Zdeňkem Bakalou zosobňující prodej OKD, Miroslav Kalousek, nejlepší ministr financí, mající prsty v kauze Diag Human, požadující odškodnění od státu ve výši téměř 15 miliard Kč, světoznámý finančník Viktor Kožený, v jehož harvardských fondech »zmizelo« na 77 miliard korun. K doplnění komise by se našlo jistě spoustu jmen z řad ekonomických tunelářů, lobbistů a kmotrů, kterými se to především v řadách ODS v minulosti jen hemžilo!

Republika je bohužel rozkradená, je zbytečné dělat si iluze ve skutečnou reformu penzijního systému, pomineme-li kosmetické úpravy.

Odškodnění pro ČR ve formě válených reparací zatím natrvalo zablokoval zakladatel humanismu v českých zemích, Václav Havel přijetím Česko- německé deklarace z roku 1997.

Roční výše odtékajících dividend v částce převyšující 300 miliard Kč směr západ do zemí, ke kterým stále s obdivem vzhlížíme, přestože tvoří většinu globálního dluhu, překračuje veškerá očekávání. Naše země z pohledu americké investiční banky JP Morgan Chase byla ze skupiny vyspělých zemí přeřazena mezi země rozvojové!

Stát k zabezpečení svých příjmů zahajuje rozprodej kovů ze státních rezerv. Státní kasa je ruinována nákupy vojenského amerického šrotu a příspěvky na činnost »politických« neziskovek, které podle mnohých občanů podkopávají základy právního státu. Pozitivním hodnocením tak může zůstat pouze vyjádření ekonoma Tomáše Sedláčka - bývalého ekonomického poradce Václava Havla. Prý, když nám do konce života bude jako dnes, není to špatná zpráva. »Horních deset tisíc« obyvatel mu jistě dá za pravdu.

Pro většinu občanů ale ekonomická situace příznivá již tak není. Výroky o tom, že se máme nejlépe v dosavadní historii, jsou, jak často s oblibou říká profesor Klaus, falešné.

Současné nedůstojné zabezpečení mnohých občanů ve stáří představuje pro současný režim, který má plnou hubu lidských práv, nelichotivé vysvědčení. Nehovoře o tom, že o sociálních vymoženostech za minulého režimu si může nechat i nadále jen zdát! Berme jako realitu budoucího penzijního a sociálního zabezpečení našich občanů další rozšiřování řad bezdomovců, nárůst exekucí a lidí žijících v chudobě.

Chceme ale snad od kapitalismu, který je založen na vykořisťování lidské práce, čekat bláhově něco jiného? Nebo má být tím správným řešením vyvolání světového válečného konfliktu? Pak si zbývá si odpovědět na pouhou jednu otázku. A co poté?

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM