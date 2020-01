A zas šlo o jadernou energii

Rakouský ministerský předseda v souhlase s dlouhodobou politikou Rakouska na pražském summitu V4 se znovu postavil proti jakékoli stavbě nových jaderných elektráren, ale i proti dostavbě těch stávajících, které provozuje Česká republika. Zároveň tentokrát ve shodě s ostatními partnery schůzky v Národním muzeu v Praze se vyjádřil i o nutnosti co nejvíce omezit uhelné elektrárny a nadobro je zavřít. Pokud jde o ony jaderné, pak prý Rakouská republika využije všech právních a dalších možností, aby jejich dostavbám či stavbám zabránila. Podobá se to tak trochu situaci kolem baltického plynovodu Nord Stream 2. Spojené státy vyhlásily sankce na firmy, které ho dostavují se zdůvodněním závislosti na Rusku, takže některé z nich se musely omluvit. Dostavbu tedy provedou ruské firmy a tím dostanou práci »ruští dělníci«. USA ovšem jako kompenzaci Evropě nabídly svůj břidlicový plyn, který prý budou vozit loděmi přes oceán. Tak v politickém obalu Spojené státy by získaly velký ekonomický profit a my, spotřebitelé v Evropě, bychom zase sáhli hlouběji do kapes.

Rakousko má totiž své vodní elektrárny, které sice od roku 2000, kdy bylo ještě vývozcem elektřiny, nedokáží zabezpečit potřeby rakouského hospodářství, ale ani jeho ostatní zdroje nejsou schopny situaci změnit. Proto ročně dováží ze Spolkové republiky 16,1 terawatthodin a od nás 12,3 TWh. A vůbec nevadí, že jde o elektřinu vyrobenou z jádra. Pokud by Česko přistoupilo na rakouskou hru, pak v horizontu několika desetiletí bychom se ocitli naprosto závislí na dovozu energie. Ale odkud, když Rakousko a Německo elektrárny, alespoň ty jaderné a fosilní, zruší? Dovoz energie by se pak nesmírně prodražil a nedivil bych se, kdyby jako obyčejně, nám »nezištně« nabídly svoji pomoc USA. Sice bychom připláceli daleko víc, než tomu je dnes, a mohli se zčásti rozloučit s dalším rozvojem, ale zámořští »dělníci«, vlastně akcionáři, by byli spokojení.

Už jednou jsme přistoupili na »renovaci výroby elektřiny«. Mám na mysli fotovoltaické a větrníkové elektrárny. Na místo úspor nás tento pseudoexperiment stál mnoho peněz navíc, které se z našich kapes přesunuly do kapes elit, jež byly právě, když se rozhodovalo, u toho a rychle je v termínu zřídily.

Rakousko dnes dováží 16,4 % elektrického proudu, který pro ně vyrábějí jaderné elektrárny u nás a v Německu. Taková energie obrazně řečeno zřejmě »non olet«, »nepáchne«, řekl by starověký císař. Tak sice naplňují rozhodnutí obyvatelstva zblblého propagandou jistou skupinou tzv. ekologů, ale podstata zůstává stejná. Nemají tam zřejmě »chytrou horákyni«, která by jim otevřela oči. Dík tedy naší vládě, že takovou antijadernou politiku odmítá a že pomalu plánuje dostavbu Dukovan a Temelína. Jen aby však nesedla na lep nějakému tomu Westinghousu, který opět z nějakých politických důvodů dostane přednost před těmi, co mají nepoměrně větší zkušenosti se stavbou jaderných elektráren.

Jan PEHE