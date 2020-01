Příště budeme sestavovat vládu my!

Je to opravdu škoda. Celou hodinu jsem držel palce, a nakonec jsem byl zklamán. Jediná strana, která prý nese odkaz 17. listopadu po celých třicet let, jak na kongresu ODS zaznělo, nezvolila totiž do svého čela anebo alespoň jako 1. místopředsedu k mému zklamání starostu z Řeporyjí Pavla Novotného známého návrhem na postavení pomníku vlasovcům a svým více než expresivním vyjadřováním. Přitom při jeho projevu mnozí delegáti stírali slzy, když to natřel těm nedemokratům a zároveň vyzýval všechny, aby o sobě více nechávali slyšet. Mají to, tedy starostové »z hovadsky velkých měst« - omlouvám se, to není mé výrazivo - a ostatní funkcionáři ODS dělat tak, jako to dělá on. Jen nevím, kde by v mé oblíbené vsi, kterou beru jako příklad, našli někoho adekvátního k vlasovcům, aby mu postavili pomník. U nás nebyli ani vlasovci, ani tu nefungovala Vlajka, a dokonce se tu nenarodil ani Emanuel Moravec. To je ten pán, podle jehož hlavy v Praze Libni vystavěli plynojem a vytvořili Kuratorium, v němž sdružená mládež se místo »ahoj« zdravila nataženou pravicí.

Byly i jiné smysluplné myšlenky, které zaznívaly z kongresové tribuny. Například o tom, že Babiš lže (prý prodává i lejna, jak prohlásil bývalý bulvární žurnalista, starosta z Řeporyjí), snad hovořil každý delegát a kdyby oni, tedy funkcionáři ODS, byli na jeho místě, republika by už dávno byla dál, než je Fialovo Brno od Novotného zmíněných Řeporyjí. Dozvěděli jsme se dokonce, od samého předsedy, že premiér je pouhý baron Prášil a že oni, až zvítězí v příštích volbách, vyhrají je »nejen pro sebe«, ale i »pro celou naši republiku«, jak zvláště zdůraznil nově zvolený 1. místopředseda Stanjura. Pak konečně pod vedením ODS budeme moci znovu začít tam, kde svoboda a demokracie začínala, tedy od Listopadu 1989. Při tom se opomněl zmínit o tak významných činech z období jejích vlád, jako je kupónová privatizace, která přece umožnila převedení dvoubilionového majetku na každého z nás. Nepamatujete? Nebo namátkou jmenujme jimi vytvořený nový pilíř důchodové reformy, jenž měl umožnit, aby konečně pojištění vzaly do rukou i zahraniční společnosti, které měly zkušenosti, jak ten socialistický nepořádek převést do kapitalistického pořádku. Připomeňme ještě třeba podpis pod tzv. církevní restituce, které do majetku církví vrátily to, co jim nakradl Josef II. a komunisti. Nebo, jak paní Nagyová, později Nečasová, nechala vojenským zpravodajstvím sledovat první ženu premiéra a rozhodla, že vstupenkou do kanceláře premiéra jsou kabelky a další »zbytné věci«! Právě tím jsme se stali vzorem celé Evropě a světu. Proto se o nás zase začalo mluvit až na Samoji a u pingvínů.

Na kongresu ODS přítomná pětistovka kandidátů nám za 1. místopředsedu však, zřejmě k naší obrovské škodě, tedy nezvolila Pavla Novotného. Tento kandidát je při tom klenotem současné ODS a zná ho v republice, vzhledem k jeho mediálním výstupům plných expresních výrazů a záměrem postavit pomník vlasovcům, kteří jednou zradili svou vlast a poté i své chleborádce Němce, snad více lidí než svého času Václava Klause. Je oživením naší politické scény, přináší často opravdu neotřelé myšlenky a vysvětluje je jadrným jazykem ve stylu brněnského hantecu. Jistě, kdyby byl zvolen proud nových voličů do ODS by dokázal vody Vltavy obrátit zpátky na Šumavu. Zůstaňme však u slibu, který delegátům dal předseda Fiala. Nešlo o nic menšího než o sdělení, že příště budou oni, tedy občanští demokraté, sestavovat vládu. V té chvíli atmosféra v zasedacím sále zaplněném delegáty kongresu, mezi nimiž byl i expremiér Nečas, se skoro podobala jednomu parteitagu, kde jistý pán přítomným sdělil, že už brzy do Československa doveze pořádek. Pokud tady byla pro Fialu inspirace (a pro jeho kladný vztah k přátelům scházejícím se o Letnicích v jednom nedalekém městě od našich hranic), pak už brzy budeme mít v naší vlasti »rozumnou vládu, která bude něco dělat pro občany«. Co? Nevíme. Jen si můžeme domyslet. Přimlouvám se v této souvislosti, aby u toho byl i Pavel Novotný a bylo mu svěřeno křeslo ministra zahraničí, protože nikdo jiný, tak si to myslím, neumí tak účinně hájit naše zájmy ve světě.

Jaroslav KOJZAR