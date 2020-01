Teroristická inkluze

Právo, ba dokonce povinnost vzdělávat děti na minimálně základních školách je velmi důležitá část vývoje společnosti, rozvoje civilizace. K tomu dopomáhá i inkluze, tedy proces a podmínky, které dohromady mají podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. Inkluze tak pomáhá vzdělávat například děti s mírným fyzickým postižením – pomáhá dětem se špatnou motorikou, dětem na vozíku. Tak si její začátky pamatuji já.

Pak ale přišlo její rozšíření a stále větší uplatňování. Dnes tak v běžných třídách sedí v rámci inkluze i děti, které mají nejrůznější mentální poruchy, děti, které neumějí náš jazyk. U takových dětí je, myslím, na zvážení, zda by nebyla vhodná škola přizpůsobená jejich zdravotnímu stavu, či škola vícejazyčná… Každopádně v jednotlivých případech může mnohdy pomoci.

Jenže celý problém inkluze zachází ještě mnohem dál. Inkluze totiž zahrnuje i děti s takzvaně vývojovými a výchovnými poruchami. Děti z nevhodných rodinných podmínek. Děti bez výchovy. Kam až to může zajít? Třeba tam, kam zašla třída dcery mojí kamarádky. První třída, na kterou se děti tak těšily. Třída absolutního teroru.

Terorista se jmenuje Kuba. Je mu sedm, váží sotva dvacet kilo, ale ego a móresy má jako vyhazovač v baru páté cenové skupiny. Nejen, že se prosazuje na úkor druhých, neposlouchá, nezapojuje se. Neváhá ale ani mlátit spolužáky a hlavně slabší spolužačky. A když se ho snaží učitelka umravnit, je familiárně pojmenována »stará pí*o«.

Připadá vám to přitažené za vlasy? Bohužel tak to prostě je. A škola s tím momentálně nezmůže nic. Rodiče dítěte tvrdí, že je Kuba vlastně hodný kluk, jen je trochu hyperaktivní a děti ho vlastně k jeho chování podněcují. Chudák také dostal svého asistenta. Jen se stále čeká na vyjádření psychologicko-pedagogické poradny, jakou že to poruchou nebohé dítko vlastně trpí. A mezi tím kluk vesele terorizuje spolužáky, neváhá mlátit holčičky tak, že se vracejí domů s modřinami na rukou, zádech, břichu, s bolavou hlavou… A učitelky jsou na něj krátké. Nesmějí ho umravnit, nesmějí ho vlastně ani dořvat. Ještě zoufalejší jsou rodiče mlácených dětí, kteří se obracejí na školu, ale vše je jen stále odsouváno. Promluvit si přímo s rodiči, kteří mezi sebou mluví stejně jako jejich synek (odkud to asi má, že), a jsou přesvědčeni o správnosti volné výchovy, dokonalosti syna a spiknutí rodičů proti nim, je marné.

Dříve by takové dítě skončilo ve zvláštní škole. Rodiče před kárnou komisí. Respektive jakákoliv jiná společnost, lidská či zvířecí, mnoho jiných národů, všechny zvířecí skupiny, by takové problémové jedince prostě umravnilo i silou, či vykázalo se společenství. Ale tady se dělá inkluze, učitelky se bojí, rodiče nadávají a děti jsou dále bity. Co s tím? Co mám kamarádce poradit?

Helena KOČOVÁ