Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM chce pomoci Tomanovi v boji s kůrovcem

Priority poslaneckého klubu KSČM na lednové schůzi Sněmovny, která začala, jsou tři. Návrh novely zákoníku práce z pera komunistických poslanců, která přináší pětitýdenní dovolenou pro všechny zaměstnance, projednání krizové situace v lesích způsobené kůrovcem a písemné interpelace na členy vlády.

Novinářům to řekl předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »KSČM navrhla a organizační výbor schválil a na jednání lednové schůze zařadil jako bod Zprávu ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) o řešení krize v lesnictví v souvislosti s kůrovcem. Jde o možnost vyhlášení nouzového stavu, aby mohly být využity prostředky z rezervních fondů tak, aby v době, kdy je největší těžba, tj. v zimním období, mohlo ministerstvo zemědělství zajistit zabránění šíření kůrovce v dalším období. Je na to nejvyšší čas,« zdůraznil Filip s tím, že s ministrem Tomanem o této věci už komunisté hovořili. Věří, že nepůjde o žádné grilování ministra, ale o hledání cesty pomoci ministerstvu zemědělství ve věci, »která opravdu hrozí ekologickou katastrofou«.

Třetí prioritou jsou tentokrát pro KSČM písemné interpelace. Jde o tři neschválené odpovědi, jedna se týká premiéra, další dvě ministrů. Protože dotyční interpelující poslanci nebyli s odpověďmi spokojeni, interpelace se dostanou na jednání pléna Sněmovny a členové vlády budou muset být v ústních reakcích konkrétnější a podrobnější.

Kterých konkrétních oblastí se dotazy poslanců týkají? Místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček interpeloval ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ve věci lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních, místopředseda školského výboru Miroslav Grebeníček se obrátil na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli realizaci usnesení Sněmovny k privatizačním zločinům, ke kterým došlo v 90. letech minulého století. »Spokojeni jsme nebyli. Já jsem to předložil i při jednání o plnění dohody o toleranci mezi ANO a KSČM v prosinci 2019 a očekáváme od předsedy vlády ústní odpovědi na tuto písemnou interpelaci,« sdělil na tiskové konferenci předseda komunistů.

Další odmítnutá odpověď se týká písemné interpelace místopředsedy dolní komory Vojtěcha Filipa na ministra Lubomíra Metnara (ANO) ve věci nákupu vrtulníků. »Ten pořád považuji za nákup, který není v souladu s potřebami občanů ČR, naší bezpečnosti a nakonec ani s nakládáním s daňovými prostředky,« uvedl Filip.

Vojtěch Filip, předseda ÚV KSČM.

Ke změně volebního systému není důvod

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič novinářům řekl, že komunisté nesouhlasí s vládní novelou zákoníku práce, která obsahuje zavedení sdílených míst, nová pravidla dovolených či podmínky vysílání pracovníků do zemí EU. »Vládní novela nepřináší nic pozitivního, naopak přináší zhoršení postavení zaměstnanců ve vztahu k zákoníku práce, a to zejména tím, že preferuje krátkodobé pracovní úvazky, zavádí sdílené pracovní místo a v té souvislosti i přepočet kalendářní výměry dovolené podle hodin, nikoliv podle odpracovaných dnů. Ve své podstatě může dojít při využívání krátkodobých pracovních forem i k faktickému snížení dovolené pro zaměstnance. To vnímáme jako velice negativní,« prohlásil Grospič.

Vláda podle něj nevzala v úvahu současnou praxi, kdy už téměř 80 % firem poskytuje pětitýdenní dovolenou. »V této podobě bude pro nás velice problematické zabývat se věcnou podporou vládního návrhu zákoníku práce, budeme chtít záruky, že nedojde ke zhoršení postavení zaměstnanců a že bude respektován požadavek na dlouhodobý stav prodloužení základní výměry kalendářní dovolené na pět týdnů,« dodal Grospič. Ve Sněmovně je už rozjednaný návrh KSČM, který se týká uzákonění pětitýdenní dovolené pro zaměstnance v plném pracovním poměru.

Grospič se také pozastavil u návrhu ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka na změnu systému voleb do Sněmovny. Podle návrhu by místo 14 volebních obvodů byl jediný, stejně jako u voleb do Evropského parlamentu. »Po ne příliš podařené vládní novele, která se týká úpravy změn voleb do Senátu, která doputovala do Sněmovny před vánočními svátky, nyní padl návrh, že by ČR mohla být jedním volebním obvodem,« řekl Grospič novinářům. Podle něj není žádná aktuální situace, která by vyžadovala zásadní změnu volebního práva v ČR. Komunisté jsou přesvědčeni, že by měl být při volbách do Sněmovny zachován systém poměrného zastoupení a také systém volebních obvodů. Co by se ale mohlo změnit a o čem jsou ochotni diskutovat, je vyváženost jednotlivých volebních obvodů, tzn., aby každý volební obvod zahrnoval přibližně stejné množství voličů, a tím nedocházelo k disproporcím mezi velkými a malými volebními obvody, jak je tomu dnes. »V žádném případě bychom však nepodpořili návrh, který by zahrnoval ČR jako jeden jediný volební obvod, který by navíc preferoval státní občany ČR, kteří trvale žijí mimo území ČR,« zdůraznil Grospič.

Komunisté si vyslechli kandidáty na ombudsmana

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik informoval, že klub navštívili dva kandidáti na veřejného ochránce práv, a klub si vyslechl jejich názory na práci ombudsmana. Koho budou komunisté podporovat? »To je běh na delší trať, projednáme to až v únorovém týdnu schůze, kdy volba připadá v úvahu. Helena Válková rezignovala, bude nahrazena kandidátem Stanislavem Křečkem. Každý z kandidátů má svá pozitiva, má také své limity, a my při rozhodování o tom, jak se k volbě postavíme, zohledníme samozřejmě pečlivě všechna kritéria,« prohlásil Kováčik.

Do volby ombudsmana za Annu Šabatovou, které končí mandát v únoru, půjdou tři kandidáti. Prezident Miloš Zeman navrhl za Válkovou někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, jenž loni tuto pozici ve dvou sněmovních volbách neobhájil. Horní komora navrhla jako nástupce Šabatové vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Kováčik rovněž sdělil, že komunisté budou podporovat - a také se už chystají na diskusi – aby do programu jednání Sněmovny byla zařazena zpráva vyšetřovací komise Sněmovny k privatizaci OKD. »Členové komise věnovali procesu hodně času, vlastně i celé prázdniny. Je zde závěrečná zpráva, kterou chceme podrobně projednat. Navzdory tomu, co se říká, že žádná vyšetřovací komise nikdy nic nepřinesla, tato přinesla přinejmenším alespoň to, že jeden z mnoha privatizačních či jiných problémů tohoto typu nezůstal stranou,« zdůraznil a v této souvislosti také připomněl Grebeníčkovu interpelaci a usnesení Sněmovny, které konstatuje, že v 90. letech se děly »privatizační průšvihy«, Sněmovna uznává, že zdaleka ne vše bylo v pořádku a žádá vládu, aby podnikla příslušné kroky, které by zaručily, že tyto věci nebudou zapomenuty, promlčeny a zahozeny do »propadliště dějin«.

(ku, jad)