Karel Havlíček. FOTO - wikimedia commons

Fúze úřadů vyvolává nevoli

Jmenování vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ministrem dopravy se uskuteční v pátek po návratu premiéra Andreje Babiše (ANO) z cesty do Izraele.

Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Kremlík manažersky nezvládl. Zeman prostřednictvím mluvčího oznámil, že se změnami souhlasí.

Babiš nenavrhl, aby Havlíček resort vedl dočasně do jmenování plnohodnotného ministra, ale funkce by se měl ujmout nastálo. Změna může podle něho být základem fúze ministerstev dopravy a průmyslu.

Pokud Havlíček bude zastávat dvě ministerské funkce, změní se poměr hlasů ve vládě. Počet členů vlády se odvozuje od osob, nikoliv od počtu ministerstev, hlas tedy bude mít jen jeden. ANO nyní disponuje deseti hlasy a ČSSD pěti, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.

Komunisté, kteří tolerují kabinet, ani vládní ČSSD však nechtějí, aby Havlíček vedl oba resorty až do příštích voleb. Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip chce o záležitosti s Babišem jednat, jmenování Havlíčka považuje za přechodné. Filip očekává, že Babiš navrhne nového ministra dopravy a Havlíček povede oba resorty pouze přechodně. »Vztah mezi ministerstvy průmyslu a dopravy bývá někdy kontradiktorní, zájmy dopravců a výrobců jsou odlišné a je potřeba, aby se to vyrovnávalo meziresortně, nikoli uvnitř jednoho resortu,« řekl Filip k záměru ministerstva sloučit.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Babiš by si dokonce uměl představit sloučení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Logiku by podle předsedy vlády mělo i spojení ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví. »To, že máme tolik ministerstev, je proto, že máme poměrný parlamentní systém. Kdybychom měli většinový, dovolím si říci, že bychom možná mohli mít o čtyři ministry méně. Kdysi jsme měli ministerstvo hospodářství a asi politici měli málo míst, tak z toho udělali tři ministerstva. Klidně by místo tří mohlo být jedno,« řekl Babiš. Vyžadovalo by to ale změnu kompetenčního zákona, a tak je podle něho otázkou, zda se fúze zrealizuje.

»Sloučení je primárně věcí kompetenčního zákona. V desítkách dalších zákonů by následně bylo třeba nahradit dosavadní ministerstva jako příslušné správní úřady odkazy na ministerstvo nové,« uvedl právník Jan Kysela.

