V čele Památníku Lidice musí stát empatický člověk

Ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová, která rezignovala na svou funkci, podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) postrádala schopnost komunikovat s lidmi a empatii nutnou pro jednání s přeživšími lidické tragédie. Podle poslankyně Miloslavy Vostré (KSČM) je odstoupení Lehmannové ku prospěchu věci.

Zaorálek nabídl Lehmannové na pondělní schůzce, aby post sama opustila. Ministr to řekl na tiskové konferenci. Zaorálek chce nyní co nejrychleji vyhlásit výběrové řízení na jejího nástupce. Přál by si najít někoho, kdo má vztah k Lidicím a je schopen empatie a citlivosti, zejména k přeživším lidické tragédie.

Skupina Lidických dětí, které jako malé přežily vyhlazení obce německými nacisty v červnu 1942, vloni napsala otevřený dopis ústavním činitelům, v němž odmítly nadále spolupracovat s ředitelkou Památníku Lidice a ohlásily přerušení kontaktů s Památníkem. Uvedly k tomu své důvody, mj. to, že ředitelka nectí historická fakta, nebylo umožněno skupině motorkářů s nápisy v azbuce zapojit se do oficiálního průvodu na lidické tryzně či odmítají nepodložené informace o matce jedné z Lidických dětí, které zazněly v televizním pořadu z úst historika Památníku. Lidické děti, kterým je nyní více než 77 let, se cítí »trpěným, bezvýznamným a znevažovaným doplňkem činnosti Památníku navenek,« jak napsaly v otevřeném dopise vloni 14. října.

Lehmannová, která uspořádala také tiskovou konferenci, ovšem dříve než ministr, na ní odmítla, že by nectila fakta. »Na svou práci v Památníku jsem hrdá,« dodala. Funkci prý složila, neboť nemá v ministra kultury Zaorálka důvěru. Jmenována do funkce byla za ministra Daniela Hermana.

Zaorálek uvedl, že se rozkol mezi lidickými přeživšími a Památníkem snažil řešit už loni. »Stěžovali si, že podle jejich názoru k nim není přistupováno dostatečně citlivě, jejich výhrady byly vážné,« konstatoval Zaorálek. Lehmannové tenkrát podle svých slov řekl, že bez spolupráce s přeživšími nemá činnost Památníku smysl. »Tehdy jsem řekl, že je to první úkol, který má, že se vztahy musí narovnat,« uvedl. Ředitelka však podle něj komunikaci nezvládala a události po Novém roce naznačovaly, že se nic nezměnilo. »Připadá mi, že toho úkolu založeného na empatii a schopnosti komunikovat s lidmi a vcítit se do toho, co prožili, není schopna,« dodal. Ředitelce v pondělí nabídl, ať sama rezignuje, protože odvolání může zhoršit její budoucí uplatnění.

»Jsem přesvědčena, že odstoupení bývalé ředitelky Lehmannové přispěje k uklidnění situace, která byla jednak kolem Památníku a jednak kolem jeho spolupráce s přeživšími. Pevně doufám, že bude pokračovat praxe besed s dětmi. Myslím, že to má význam hlavně v dnešní době,« komentovala celou záležitost pro náš deník Vostrá, která je poslankyní za Středočeský kraj. »Nijak nezpochybňuji znalosti dnes již bývalé paní ředitelky, problém byl opravdu v její komunikaci s lidickými dětmi. Doufám, že nyní se nastolí normálně fungující vztahy – tak, jak bývaly dříve,« dodala Vostrá.

Martina Lehmannová stála v čele Památníku Lidice od dubna 2017. Nyní instituci dočasně povede její statutární zástupkyně, vedoucí ekonomického oddělení Dagmar Kosová.

(mh, pk)