Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministerstva se slučovat nebudou

Návrh poslanců hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí do ministerstva pro udržitelný rozvoj vláda nepodpořila.

Kabinet podle podkladů považuje návrh za nedostatečně zdůvodněný, předkladatelé podle něj také nevyčíslili hospodářské a finanční náklady navrhované změny.

»Bylo by potřeba napřed vyhodnotit plusy a minusy. V tuto chvíli to není dostatečně připraveno, aby se to mohlo zrealizovat,« řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková nevidí návrh STAN jako rozumný. »Jsem určitě proti. Z logiky věci by mělo být životní prostředí od zemědělství odděleno. Jinou věcí je, že by bylo vhodné, aby obě ministerstva, často řešící podobné věci, zintenzivnila komunikaci,« řekla Haló novinám Pěnčíková.

Stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková.

Poslanci starostů navrhují sloučit ministerstva od roku 2026. Nový úřad by se měl zabývat úkoly obou nynějších ministerstev, od ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství až třeba k potravinářskému průmyslu.

Nové ministerstvo by také řídilo podřízené organizace. Jde o Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekci životního prostředí a Český hydrometeorologický ústav.

Návrh nyní míří do Sněmovny, ale šanci na přijetí má naprosto minimální, neboť ho krom vládních stran odmítá i značná část opozice. První místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin jej označil za pitomost. Piráti za »jasný krok zpět«.

(ste)