Učitelé se na maturitách neshodnou

Mezi učiteli není shoda na tom, jak by měla vypadat státní maturita. Podle některých by například měla nahradit přijímací zkoušky na vysoké školy, podle jiných by zase neměla být pro všechny školy jednotná. Vyplývá to z ankety, o které informovala předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Možným změnám v maturitách by se mohli věnovat poslanci na aktuální schůzi Sněmovny, kde leží návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO). Ten předpokládá zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky a cizího jazyka a omezení zkoušek na testy. Ústní a písemná část maturit by se měla vrátit do škol. Poslanci se návrhem začali zabývat koncem loňského roku, ale zatím neprošel prvním čtením. Povinná maturita z češtiny, cizího jazyka a matematiky by podle stávající normy měla platit pro gymnázia od příštího jara a na většině dalších oborů o rok později.

Učitelská platforma by podle Mazancové uvítala, kdyby poslanci zachovali maturity tak, jak fungují nyní. Povinná je zkouška z češtiny a mezi matematikou a cizím jazykem si studenti vybírají. Učitelé se podle Mazancové neshodují v tom, zda by měla povinná maturita z matematiky přínos.

Podle Jiřího Kuhna z Asociace ředitelů gymnázií by maturita měla být natolik náročná, aby její výsledky mohly zaručovat dostatečnou úroveň pro vysokoškolské studium. Na to, že by státní maturita, měla být využitelná i pro vysoké školy, poukázali i další pedagogové. Jiní zdůraznili, že by maturita měla víc reflektovat různorodost škol.

Pro povinnou maturitu z matematiky se již dříve vyjádřila Asociace ředitelů gymnázií, Jednota českých matematiků a fyziků, Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Proti byli zástupci Unie školských asociací CZESHA, zemědělských škol a České středoškolské unie.

Mezi učiteli není jednotný názor ani na záměr ministra omezit státní zkoušky na testy. Zatímco například Společnost učitelů českého jazyka a literatury by to uvítala, Asociace češtinářů a Asociace metodiků cizího jazyka AMATE s tím nesouhlasí.

