Ilustrační FOTO - Pixabay

Omezení alkoholu

Vláda Baleárských ostrovů, které patří ve Španělsku k nejoblíbenějším turistickým cílům, schválila omezení konzumace alkoholu.

Opatření, které vstoupí v platnost tento týden, se týká dvou oblastí na Mallorce a jednoho místa na ostrově Ibiza. Právě tam jsou podle místních úřadů už několik let největší problémy s opilými turisty. Omezení se budou týkat oblasti Playa de Palma a letoviska Magaluf na ostrově Mallorca a zóny nazývané West End ve městě Sant Antoni na Ibize. V těchto místech bude zakázáno podporovat prodej alkoholu například reklamou či nabízením slev, třeba takzvanými happy hours či dva za cenu jednoho. Nebude se tam smět rovněž prodávat alkohol v obchodech v nočních hodinách od 21:30 do 8:00 hodin. Tamní restaurace, které nabízejí »all inclusive«, budou smět servírovat k obědům a večeřím jen tři alkoholické nápoje na osobu.

A zatímco tato omezení se vztahují jen na tři zóny, na celých Baleárách budou hrozit tresty za takzvaný balconing. Při této podivné zábavě se tam totiž každoročně zraní, někdy i smrtelně, několik lidí. Balconing spočívá v tom, že mladí turisté, často pod vlivem alkoholu, přelézají z jednoho hotelového balkonu na druhý, nebo z balkonů skáčou do bazénu. Nyní budou za to turistům hrozit pokuty od 6000 do 60 000 eur (150 000 až 1,5 milionu Kč). Hotely budou mít povinnost těmto turistům ukončit ubytování.

Podle baleárského ministerstva turistiky je cílem nového dekretu mimo jiné zlepšit soužití turistů s místními obyvateli, kteří si dlouhodobě stěžují na excesy opilých turistů. Autonomní region Baleárské ostrovy je po Katalánsku druhou nejoblíbenější turistickou destinací ve Španělsku, podle deníku El País je navštíví ročně na 13 milionů zahraničních turistů.

(čtk)