Greta si podmanila davoské ekonomické fórum

Klimatická aktivistka Greta Thunbergová ve svých dvou vystoupeních na 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) opět zkritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly.

Thunbergová vyzvala politiky a média, aby věnovali pozornost vědeckým závěrům. Pokud bude lidstvo pokračovat ve vypouštění uhlíkových emisí dosavadním tempem, nebude možné udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně oproti období před průmyslovou revolucí, řekla. »S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda,« prohlásila Thunbergová. »Vím, že o tom nechcete psát ani mluvit, ale já ta čísla budu opakovat, dokud nezačnete,« pokračovala.

»Už po zvýšení průměrné teploty o jeden stupeň Celsia lidé umírají v důsledku klimatických změn. Na každém zlomku stupně záleží,« uvedla Thunbergová, která tento měsíc oslavila 17. narozeniny.

Náš dům stále v plamenech

Podle Thunbergové je nyní především zapotřebí, aby světové společnosti, banky, instituce a vlády přestaly investovat do fosilních paliv a podporovat jejich těžbu a využívání. »Nechceme, abyste to udělali v roce 2050, 2030 nebo 2021. Chceme, abyste to udělali teď,« řekla Thunbergová. »Náš dům je stále v plamenech a vaše nečinnost ty plameny každou hodinou dál rozdmýchává,« dodala.

Svůj odpolední projev švédská středoškolačka pronesla krátce poté, co v Davosu domluvil kontroverzní antiekologický americký prezident Donald Trump, kterého klimatičtí aktivisté odsuzují za rozhodnutí odstoupit od pařížské dohody z roku 2015. Trump kritizoval »proroky zkázy« z řad ekologických aktivistů a uvedl, že cestou vpřed není omezování hospodářského růstu, ale technické inovace. Thunbergová ho s kamennou tváří sledovala z publika.

Šéf Bílého domu pak alespoň podle médií poměrně překvapivě oznámil, že se USA připojí k iniciativě na zalesnění planety zvané Tři biliony stromů. Thunbergová to ve svém následném projevu komentovala: »Sázení stromů je samozřejmě dobré, ale nestačí a nemůže nahradit skutečnou ochranu přírody… Nestačí snížit emise, vypouštění emisí musí být zcela zastaveno.«

Natáčela uhelné zlo

Greta dorazila do Davosu poté, co o týden dříve v Polsku natáčela film o největší uhelné elektrárně v Evropě, označované také za největšího samostatného znečišťovatele ovzduší na kontinentu. Do objektu však nebyla vpuštěna, a tak se musela spokojit s natáčením z veřejně přístupné vyhlídky na elektrárnu a přilehlý hnědouhelný důl pod dohledem policie. Uvedla to v pondělí polská zpravodajská televize TVN 24 s připomínkou, že mladá Švédka jako »hlas generace inspiruje a strhává davy«.

»Švédka přijela 14. ledna na vyhlídku Kleszczów, odkud je vidět na povrchový důl a elektrárnu Belchatów,« řekla televizi Ewa Maciejewská z místní policie. Vše se podle ní odehrálo v klidu. Belchatów se nachází asi 100 kilometrů severně od Katovic.

Televize připomněla, že to není poprvé, kdy elektrárna Belchatów sehrává roli pozadí pro akce ekologických aktivistů. Vloni na její chladírenskou věž aktivisté Greenpeace promítali portrét premiéra Mateusze Morawieckého s nápisem »Hanba«. Protestovali tak proti tomu, že šéf vlády zablokoval přijetí závazku, že Evropská unie dosáhne do poloviny století klimatické neutrality. Tvrdili také, že tato elektrárna vypouští nejvíce emisí oxidu uhlíku v Evropě.

Elektrárna Belchatów dosahuje výkonu 5298 MW. Připadá na ni výroba pětiny elektřiny v Polsku, kterou zásobuje skoro 11,5 milionu domácností. Těžba uhlí zaměstnává přes 80 000 Poláků. A polská autoritářská pravicová vláda počítá s tím, že uhlí bude i v roce 2030 pokrývat 60 % spotřeby elektřiny v zemi. Ekologičtí aktivisté proto mají za to, že Varšava ve prospěch krátkodobých vnitropolitických cílů opomíjí práci na jakékoli skutečné strategii sledující odklon ekonomiky od uhlí.

Tři miliony dolarů

Podobně »ropácky« se chová i Trump, na jehož hlavu mezitím íránský zákonodárce z Kermánu vypsal odměnu tři miliony dolarů (67,9 milionu Kč). Tu by měl dostat kdokoli, komu se podaří Trumpa zabít. Informovala o tom íránská polooficiální agentura ISNA. »Jménem obyvatel provincie Kermán zaplatíme tři miliony dolarů v hotovosti komukoli, kdo zabije Trumpa,« uvedl Ahmad Hamzé v projevu ke svým kolegům v parlamentu.

Město Kermán, které leží ve stejnojmenné provincii, bylo domovem Kásema Solejmáního, velitele íránských elitních jednotek Kuds, kterého v Iráku 3. ledna na příkaz Trumpa spolu s několika dalšími lidmi zabil americký dron.

»Kdybychom dnes měli jaderné zbraně, byli bychom chráněni před hrozbami. Měli bychom do naší agendy zařadit výrobu raket dlouhého doletu, které budou schopny nést nekonvenční hlavice. To je naše přirozené právo,« řekl dále podle ČTK Hamzé.

