Plicní hrozba z Číny už překračuje hranice

Nový typ koronaviru, který způsobuje záhadné onemocnění plic, se v příštích dnech pravděpodobně rozšíří do dalších částí Číny a možná i do jiných zemí. Podle agentury Reuters to uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).

»V nadcházejících dnech můžeme očekávat více případů v dalších částech Číny a možná i v dalších zemích,« prohlásil mluvčí WHO Tarik Jašarevič.

Většina případů nákazy byla zaznamenána v 11milionovém čínském městě Wu-chan, postupně ale začínají hlásit infikované také jiné oblasti Číny jako metropole Peking, finanční centrum Šanghaj a provincie Kuang-tung a Če-ťiang.

Také úřady v 30milionovém nejlidnatějším čínském městě Čchung-čching (i s okolím dosahuje dokonce na 50 milionů obyvatel) na jihozápadě Číny potvrdily podle ČTK pět nových případů nákazy… Navíc už miliony Číňanů vyrazily na cesty po celé zemi kvůli oslavám příchodu nového lunárního roku.

Kromě Číny se nákaza potvrdila také ve dvou případech v Thajsku a po jednom v Japonsku a v Jižní Koreji. Jde přitom o lidi, kteří předtím byli ve městě Wu-chan. K těmto zemím se připojil i Tchaj-wan. Pozitivně zde byla na zmíněný virus testována místní žena, která se vrátila z Wu-chanu, sdělilo tchajwanské centrum pro kontrolu nemocí.

