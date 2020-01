Návrat loupeživých

Kongres ODS skončil. Došlo k několika obměnám. Byla odstavena dosavadní první místopředsedkyně Alexandra Udženija, kterou nahradil Zbyněk Stanjura. Do vedení se chtěl ještě vyšplhat slavný »pomatený« starosta z Prahy–Řeporyjí Pavel Novotný, který ve svém projevu doslova »blekotal«. Škoda, že nebyl zvolen. Aspoň bychom viděli, co je vlastně strana ODS za zajímavou demokratickou stranu, když právě starosta Novotný, který se prezentuje jako »nedovzdělanec«. Hlavně ve vztahu k vyhrožování a rozšiřování nenávisti. To je asi ryzí představa některých lidí v ODS. Největším překvapením však bylo zvolení Alexandra Vondry za místopředsedu.

A je to tady, pohádka nekončí, nýbrž začíná. ProMoPro a jeho ztělesněná ikona, bývalý ministr pro evropské záležitosti a také obrany Alexandr Vondra se vrací na místo činu. Před rokem 1989 horečný disident, který se účastnil různých hrátek na Havlově Hrádečku, poté ministr, který v kauze ProMoPro »prošustroval« miliony korun z kapes daňových poplatníků. Posléze europoslanec a nově místopředseda této »loupeživé« strany, která by se měla hlavně omlouvat za divokou privatizaci a jiné tunely. Zajímavé to veletoče ODS. Mohli bychom to nazvat návrat »loupeživých«. O čem že kauza ProMoPro vlastně byla? Tato stejnojmenná firma vyhrála v roce 2008 zakázku na zajištění audiovizuální techniky pro české předsednictví EU a to vše bez výběrového řízení. Stát na to vše vyplatil více jak půl miliardy. Vše se odehrálo za našeho všude se vyskytujícího Alexandra Vondry.

Vraťme se ale ještě ke kongresu ODS. Už ten samotný projev pana Fialy, že omezíme veřejné výdaje, stál opravdu za to. Kam ty ušetřené peníze asi dají? Že by k sobě do kapsy nebo na zbrojení? Děkujeme, ale nechceme takovou vládu, která chce zavést individualistickou americkou demokracii, demokracii úspor, škrtů a nadbíhání USA a korporacím. Jedna ukázka za vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska již stačila. Všichni víme, jak to dopadlo. Kauzou ProMoPro to začalo a luxusními kožichy a kabelkami na Úřadu vlády skončilo. Ano, to vše v režii ODS. Tyhle věci je nutné si pořád připomínat.

Z projevů nového vedení ODS bylo cítit, že chtějí ovládnout kraje a také Poslaneckou sněmovnu. Opravdu? Je pravdou, že pokud by volila jen bohatá města typu Praha či Brno, tak ODS zcela jistě dostane nejvíce hlasů. Tuto stranu totiž převáženě volí »zbohatlíci«, podnikatelé, tuneláři, podporovatelé ilegálních válek našeho »věčného« spojence USA a poté se ve skupině voličů vyskytují ti, kdo chtějí zavést pravou, ryzí individualistickou svobodu, kdy se každý má starat o sebe, minimalizovat vliv státu a nechat brázdit naší krajinou neregulovaný kapitalismus. Jiní možná mají strach z nějakého návratu komunismu nebo socialismu. Nepředpokládám ale, že by došlo v budoucnu k návratu ODS do vládních lavic. Už jen proto, jakou kampaň a spojenectví tato strana zvolila. Urážení současné vlády a spojenectví s ostatními pravicovými stranami nám jasně ukazuje, co by nás v případě vítězství tohoto konglomerátu nakonec čekalo. I to jsme si všichni mohli poslechnout v projevu staronového předsedy ODS Petra Fialy.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora