Požár ve Vejprtech

Je to jako zlý sen, osm mrtvých a jeden těžce zraněný.

Naštěstí neváhal nikdo z lidí a jen díky nim není více zmařených životů. Hluboce před nimi smekám. Hendikepovaní si zaslouží dobrou péči, jenže pomoc a pozornost je třeba věnovat i těm, kteří o ně pečují. Je to doslova poslání a ne každý by tuto práci zvládl. Je rozhodně třeba v zařízeních tohoto typu, ale i domovech seniorů a dětských domovech umístit protipožární čidla. Ano, budou to finanční náklady, jde ale přece o lidské životy. Diskuse musí proběhnout i o posílení personálu. Mělo by též dojít k preventivním kontrolám v těchto zařízeních. Máme-li na zahraniční vojenské mise, musí být i prostředky na zlepšení péče o lidi. Nikdo z nás nechce zažít znovu hrůzy, které otřásly Vejprty i celou republikou.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM