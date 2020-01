Piráti v rauši

»Pojďme konečně zlegalizovat konopí a peníze dát do důchodového systému nebo do modernizace země,« prohlásil poslanec Ferjenčík, když kandidoval na předsedu strany a sklidil opravdu velký potlesk.

Jímá mě hrůza, co za paseku tihle nesoudní lidé ještě na našem národě v těchto oblastech napáchají. V kapitalismu je potřeba lidi rozdělit na kasty, třídy schopné a neschopné, pracovité a líné, a drogy jsou vynikajícím prostředkem, který kapitalismus zajistí. Má to jenom háček v tom, že jestli jsme v minulosti (před 1989) dělali vše pro to, aby národ byl zdravý, tak teď náš už 30 let nemocný národ chtějí úplně dorazit.

Piráti jsou ale ještě dále v ničení našeho národa. Znovuzvolený předseda Bartoš by neměl problém za určitých okolností prodávat i heroin. »Já jsem minimálně v té rétorice radikál. A já jsem říkal, a zní to fakt ostře, že jestli je alkohol společensky nebezpečnější než herák, což podle statistik je, tak buďto legalizujte herák, nebo zakažte chlast. To je podle mě velmi racionální přístup,« prohlásil v jednom rozhovoru Bartoš. »Takže lepší je to nastřelit až do toho extrému, že budeme prodávat heroin, a pak se teda můžeme aspoň domluvit na tom, že klasifikace omamných a psychotropních látek je zkrátka nesmysl a že by o tom měli rozhodovat odborníci, a ne politici.« To jsou Piráti.

Kde je odpovědnost voličů za tyto šílené politiky. Vždyť pod vlivem drog se denně páchá spousta trestných činů a kriminalizuje se společnost. Je obecně známo, že po použití tzv. měkké drogy může i zdravý člověk propadnout třeba schizofrenii nebo těžkým depresím. A alkohol? Jestliže tady máme jakési národní nápoje, jako je pivo či víno, je samostatná kulturní oblast ale třeba i pálenka. Tak místo abychom eliminovali podmínkami, prevencí, výchovou a nastavením společenské normy, tak budeme na toto rezignovat a přidáme k tomu postupně další jedovatější drogy. Kdo však za ty všechny budoucí tragédie ponese odpovědnost? Ferjenčík, Bartoš, expert na legalizaci marihuany Vymazal anebo snad jejich voliči? Ne, ti budou naopak v rauši. Nikdo, vám říkám, nikdo z nich neponese odpovědnost! A náš národ bude hynout ve prospěch kapitalismu dál!

Roman BLAŠKO