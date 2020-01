Ilustrační FOTO - Haló noviny

ANO maří snahu KSČM o pravidelnou valorizaci plateb

O předloze KSČM na zavedení automatické valorizace plateb státu zdravotním pojišťovnám za jeho pojištěnce poslanci na stávající schůzi hlasovat nebudou. Na návrh předkladatelky novely Hany Aulické Jírovcové (KSČM) ji vyřadili z programu schůze. Podle ní jsou o předloze potřebná další jednání.

»Novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by umožnila automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, což KSČM dlouhodobě prosazuje, jsme nechali vyřadit, protože zatím se nám nepodařilo přesvědčit poslance hnutí ANO, aby pro tento náš návrh hlasovali,« řekla našemu listu za předkladatele předlohy stínová ministryně sociálních věcí, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Snahu komunistů podporují i zástupci dalších stran. Proti návrhu na zamítnutí, který podala členka vládního hnutí ANO Andrea Brzobohatá, ve výboru pro zdravotnictví hlasovali kromě komunistické poslankyně také zástupci Pirátů a hnutí SPD. Podle Aulické normu podporují rovněž Starostové a poslanci ČSSD. Problém tak představuje pouze hnutí ANO. »Byli jsem informováni, že návrh na zamítnutí, který přednesla poslankyně ANO, není z důvodu nesouhlasu s naší předlohou, problémem prý jsou finance, které by tato změna obnášela a samozřejmě státní rozpočet,« uvedla poslankyně. Komunisté s takovým zdůvodněním nesouhlasí, předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) je prý ujistila, že potřebné finance by se daly najít. »Jsme proto přesvědčeni, že předlohu v podobě, kterou navrhujeme, lze přijmout. Všichni by si měli především uvědomit, že to je ve prospěch celého zdravotnictví,« uvedla Aulická. Poukázala přitom na fakt, že státních pojištěnců je zhruba 5,9 milionu, stát letos za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně. To je podle poslankyně absolutně nedostatečné, neboť státní pojištěnci čerpají téměř 60 % objemu poskytnuté zdravotní péče.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

»Postoj zástupců hnutí ANO nás velice mrzí, osobně jsem byla překvapená tím, že podali návrh na zamítnutí, protože nás o tom vůbec neinformovali, pravdou je, že někteří zástupci ANO se za to následně omlouvali, což nás ale vůbec nemůže zajímat,« dodala Aulická. Věří, že do další schůze se komunistům podaří přesvědčit zástupce ANO o tom, že předloha je ku prospěchu všech, a že svůj zatím odmítavý postoj změní.

Odstranit nestabilitu pojištění

Platby státu by se podle předlohy vypočítávaly ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí předchozího roku. Brzobohatá ve druhém sněmovním čtení poukazovala na to, že tyto údaje se po jejich zveřejnění ještě zpřesňují. Není jasné, který z nich by se pro výpočet použil, upozornila. Návrh na zamítnutí zdůvodnila i argumentem, že přesnější úpravu valorizace plateb chystá vláda.

Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle Aulické přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle ní dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil. Zároveň podle ní dochází k paradoxní situaci, kdy sice výši vyměřovacího základu pro státní pojištěnce stanoví zákon, ale pro její aktuální výši je třeba sledovat nařízení vlády – tedy text nižší právní síly. Předloha KSČM je tak podle Aulické především systémovou změnou, která má vytvořit automatický výpočet na platbu zdravotního pojištění za státní pojištěnce a narovnat tak současnou praxi.

Výpočet pojistného za státní pojištěnce se měnil už několikrát. Mezi roky 1993 a 1998 se odvíjel od minimální mzdy. Do roku 2003 byla částka pevně stanovená zákonem, poté ji tři roky upravovala nařízením vláda, další tři bylo automaticky vázáno na vývoj průměrné mzdy. V době ekonomické krize byl růst platby zastaven, potom se opět měnil nařízením kabinetu.

Vláda se k předloze KSČM postavila neutrálně.

(jad, ku)