Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Kremlík odvolán, funkce se ujímá Havlíček

Prezident Miloš Zeman odvolal k dnešku z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Zároveň pověřil řízením ministerstva prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO).

V čele dopravy stane od zítřka, oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Rozhodnutí o pověření Havlíčka Zeman ministrovi zašle písemně. »S panem ministrem Havlíčkem bude pan prezident hovořit již tuto sobotu v Lánech na jednání expertního týmu, tématem je doprava,« dodal mluvčí.

Změnu ve vládě v pondělí navrhl premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Kremlík podle něj manažersky zakázku nezvládl. Předseda vlády počítá s tím, že Havlíček bude řídit resort dopravy až do konce funkčního období současné vlády. Havlíčka by měl Babiš uvést do úřadu v pátek po svém návratu z cesty do Izraele.

Babiš tento týden uvedl, že by chtěl ministerstva průmyslu a dopravy sloučit. Novinářům řekl, že případné sloučení není na stole. Zdůraznil, že mezi oběma resorty existují významné synergie. O možném slučování ministerstev hovořil premiér v úterý. Logiku by podle předsedy vlády mělo spojení ministerstev průmyslu a obchodu, dopravy a pro místní rozvoj. Spojení by si uměl představit také u ministerstev práce a sociálních věcí a ministerstva zdravotnictví.

Havlíček bude 19. ministrem dopravy samostatné ČR. Narodil se v Českých Budějovicích a je mu 50 let. Absolvoval stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, doktorát si udělal na podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se též na fakultě financí a účetnictví habilitoval na docenta (2014). Od 90. let podnikal, byl spjat se společností Sindat, mateřskou firmou investiční skupiny podnikající v oblastech chemie, speciálních textilií a biotechnologií. Rovněž spoluzakládal a jako předseda vedl Asociaci malých a středních podniků a živnostníků. Působil také jako vedoucí katedry a později děkan na Vysoké škole finanční a správní.

Ve vládě se Havlíček prozatím profiloval jako podporovatel jádra a moderních technologií. Hovoří německy, anglicky, rusky, částečně španělsky, čínsky a francouzsky.

(ste)