Lidová tvořivost poslanců brzdí potřebné změny

Ze tří poslaneckých novel, které už čekalo konečné hlasování, schválila Sněmovna pouze jednu. K předlohám, které řešily vždy jednu konkrétní věc – likvidaci vraků na ulicích, předjíždění kamionů i nedovolenou jízdu ve vyhrazených pruzích, se sešlo velké množství mnohdy kontroverzních pozměňovacích návrhů.

Ty ve dvou případech zkomplikovaly projednávání, řekl našemu listu člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM). »Všechny tři předložené návrhy se zabývaly ve svém prvopočátku drobnými zlepšeními situace. Třeba odstraňováním vraků, které zabírají parkovací místa. Bohužel kolegové k řešení tohoto problému nabalili další požadavky, což je problém, který jsem ve třetím čtení kritizoval,« zdůraznil. Totéž se podle jeho slov týká zákazu pro předjíždění kamionů či novely, která měla říci, že když je vyhrazený pruh pro MHD, policii a záchranku i taxi, a vjede tam člověk, který tam nemá co dělat, může ho městská policie na místě pokutovat. »Také na tuto drobnou novelu, která by daný problém řešila, se nabalilo několik pozměňovacích návrhů. A kvůli nim se předloha vrací zpět do výboru, který ji však už podrobně projednal« dodal Luzar s tím, že tím ostatní poslanci znehodnocují práci toho, kdo původní změnu připravil.

Člen hospodářského výboru Sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Odstraňování vraků se zjednoduší

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť asi budou mít širší práva odstraňovat z nich odstavené automobily. Budou moci nechat odtáhnout i auta, která nebudou mít déle než půl roku platný technický průkaz. Tuto novelu zákona Sněmovna drtivou většinou schválila a poslala ji do Senátu.

Nyní je možné nechat odtáhnout vrak auta, jen když má silně poškozenou karoserii nebo mu chybí motor. Předkladatelé poukazovali na to, že teď se silnice a parkoviště mohou stávat místem pro bezplatné uskladnění nepotřebného a opuštěného majetku. Většina odstavených aut však nesplňuje definici vraku, neexistuje ani zákaz stání vozidel na silnicích bez platné technické kontroly. Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby ho podrobil technické prohlídce, nebo ho odstavil jinam. Pokud by výzva zůstala bez reakce, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Musel by ho také informovat, kde si může auto vyzvednout. Pokud by se ani tentokrát nedočkal reakce, mohl by vůz vydražit nebo ho zlikvidovat.

Sněmovna do předlohy ještě vložila ustanovení, umožňující snazší obnovování parkovacích oprávnění v parkovacích zónách. Obce budou mít právo nahlížet do registrů a samy si ověřovat údaje o žadatelích. Odpadnou tak zbytečné návštěvy úřadů.

Zákaz předjíždění kamionů se odkládá

Dolní komora naopak odložila zavedení zákazu tranzitní dopravy po místních silnicích. Poslanci chtějí předlohu ještě upravit kvůli výhradám ministerstva dopravy a dopravců. Původním záměrem novely byl zákaz či omezení předjíždění kamionů na dálnicích. Kritici považují tyto změny za nadbytečné. Poslanci podali několik pozměňovacích návrhů, které neprošly v hospodářském výboru Sněmovny. Třeba zákaz tranzitní dopravy po silnicích II. a III. třídy by se měl podle Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) týkat kamionů o hmotnosti nad 12 tun. Nedostatky úpravy, která by prý neúměrně zatížila silnice I. třídy, připustil již dříve i náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva. Navíc by zhruba 50 tisíc kilometrů silnic II. a III. třídy bylo nutné označit asi 300 000 informačními značkami.

Původní poslanecký návrh počítá se zákazem předjíždění pro kamiony a nákladní vozy v pracovní dny od šesti ráno do deseti večer. Vztahoval by se na vozy o hmotnosti nad 3,5 tuny a jízdní soupravy delší než sedm metrů. Mohl by postihnout i auta s přívěsem či vozidla integrovaného záchranného systému. Proti plošnému zákazu jsou zejména nákladní dopravci. Poslanci proto navrhli různé časové úpravy zákazu.

Strážníci nemohou pokutovat řidiče ve vyhrazených pruzích

Sněmovna se bude znovu podrobně zabývat i novelou Petra Dolínka (ČSSD), která strážníkům umožní postihovat na místě nedovolenou jízdu ve vyhrazených jízdních pruzích. Nyní mohou strážníci postoupit podezření z takového přestupku jen do správního řízení. Vyhrazené pruhy slouží zejména pro jízdu autobusů, vozů policie, hasičů a záchranářů. Dolínek si od novely slibuje, že vyhrazené pruhy nebude využívat tolik ostatních řidičů jako nyní. Novela se vrací do druhého čtení kvůli spornému pozměňovacímu návrhu, který by upravil odtahy nepojízdných aut z dálnic. Kritici tvrdí, že by vedl k monopolizaci odtahů. »Chceme mít jistotu, že odtahová služba přijede rychle,« obhajoval svou úpravu Josef Kott (ANO). Pozměňovací návrh předpokládá, že odtah by na výzvu policie mohl zajistit jen vlastník dálnice, a to na náklady provozovatele vozidla. Ondřej Polanský (Piráti) upozorňoval, že úprava by přinesla byznys odtahovým službám, které mají smlouvu s ŘSD. O monopolizaci odtahů na dálnicích mluvila Věra Kovářová (STAN). Rovněž podle Leo Luzara jde Kottova úprava proti řidičům.

