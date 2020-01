Basketbalistky USK v Jekatěrinburgu narazily

Basketbalistky USK Praha nezvládly zápas o první místo v základní skupině Evropské ligy na palubovce favorizovaného Jekatěrinburgu. České mistryně v duelu dvou nejlepších celků soutěže podlehly obhájkyním titulu a pětinásobným šampionkám vysoko 65:88.

USK, který opět nastoupil bez zraněné Kateřiny Elhotové, vůbec nevyšel vstup do zápasu a po první čtvrtině prohrávaly o třináct bodů. Pražankám se nedařilo především v útoku, naopak soupeř byl nekompromisní a s úspěšností střelby přes 70 procent trestal každé zaváhání.

Zatímco v prvním vzájemném zápase v Královce dokázaly české šampionky s Jekatěrinburgem držet krok a prohrály 67:74, tentokrát je soupeř vůbec nepustil do hry. Po poločase hostující celek prohrával 32:48 a po třetí čtvrtině narostla ztráta na 25 bodů.

Největší problémy USK dělala Emma Meessemanová, která byla s 20 body nejlepší střelkyní zápasu. Dalších 17 bodů přidala Allie Quigleyová a vysoká pivotka Brittney Grinerová zaznamenala double double za 12 bodů a 10 doskoků. Jekatěrinburg si také pomohl šesti trojkami, zatímco USK dal jedinou.

V dresu USK zaznamenal double double za 12 bodů a 10 doskoků pivotka Brionna Jonesová. Daleko k němu neměla Alyssa Thomasová s deseti body a osmi doskoky, ani nejlepší střelkyně pražského klubu Cristina Ouviňaová s bilancí 14 bodů a osm doskoků.

Oba soupeři měli jistotu postupu do play off už před zápasem 11. kola, USK si ale mohl výhrou pojistit druhé místo. Pro český celek, který v Eurolize obhajuje bronzové medaile, jde ale i tak o formalitu, protože s třetím Bourges má lepší bilanci a se čtvrtým Orenburgem, kde hraje za týden a zamíří tam rovnou z Jekatěrinburgu, by musel ve druhém utkání prohrát výrazným rozdílem.

Jekatěrinburg - USK Praha 88:65 (29:16, 48:32, 70:45)

Nejvíce bodů: Meessemanová 20, Quigleyová 17, Vanderslootová 13 - Ouviňaová 14, Vukosavljevičová a B. Jonesová po 12. Fauly: 16:16. Trestné hody: 15/12 - 6/6. Trojky: 6:1. Doskoky: 39:45.

(zr)