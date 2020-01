Martin Faměra byl reprezentantem Slovenska, nyní může hrát za Španělsko. FOTO - vodni-polo.cz

Strakonický rodák sní o olympijském startu v Tokiu

Faměra bude hrát vodní pólo za Španělsko

Strakonický vodní pólista Martin Faměra, jenž působí jako profesionál v Barceloně, získal španělské občanství. Je teď velmi pravděpodobné, že bude Španělsko reprezentovat na letošních olympijských hrách v Tokiu. Španělští vodní pólisté patří mezi favority turnaje a tamní federace o Faměru usilovala několik měsíců.

»O tom, že jsem získal občanství, jsem se dozvěděl od spoluhráčů a trenéra, kteří mi psali a volali, neboť to bylo oznámeno ve španělských zprávách a v tisku. Pro mě to znamená další velké přiblížení k mému snu - olympiádě,« řekl Faměra.

Osmadvacetiletý odchovanec strakonického vodního póla se přes angažmá v Košicích, ve Francii a v Německu dostal až do Barcelony. Španělé záhy začali vyřizovat potřebné kroky k tomu, aby Faměra získal jejich občanství. Vzhledem k nestabilní politické situaci v zemi se ale proces vlekl několik měsíců.

»Čekání bylo dlouhé. Samozřejmě, že jsem měl myšlenky, že by se to nemuselo povést. Nejsem už nejmladší a možná toto by byla poslední příležitost olympiády. Ale pořád jsem doufal a veškeré přípravě jsem dával maximum,« uvedl.

Španělé skončili na loňském mistrovství světa ve vodním pólu druzí. Na medaili chtějí zaútočit i na olympiádě. Faměra tuší, že šance na to, aby se stal členem týmu pro Tokio, je velká. »Ale uvidíme, nechci předbíhat. S reprezentačním trenérem jsem v kontaktu. Příští měsíc se vracím po zranění do zápasů, tak doufám, že si svými výkony získám místo v olympijském týmu,« uvedl.

Čeští vodní pólisté od rozdělení federace v roce 1993 na olympijských hrách nikdy nestartovali. »Martinovi ten úspěch přeju, vím, že pro svou sportovní kariéru udělal maximum. Je to výborná reklama i pro náš klub,« řekl předseda strakonických vodních pólistů Marek Fügner. »Je to odměna pro Martina za jeho dlouhodobý vysoký sportovní výkon a odměna i pro Strakonice, že vychovali špičkového světového hráče,« řekl Faměrův otec Karel, jenž v minulosti sám vodní pólo hrál a nyní trénuje muže Strakonic v nejvyšší soutěži.

(čtk)