Ilustrační FOTO - Pixabay

Manželství pro homosexuály?

Dvě třetiny dospělých v ČR si myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Čtyři pětiny dotázaných jsou pro, aby si homosexuálové mohli osvojit potomka svého partnera či partnerky. Podle více než 60 procent lidí by měli mít šanci adoptovat i děti z ústavů. Vyplývá to z průzkumu agentury Median z konce loňského roku.

Do průzkumu se zapojilo přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Podle 67 procent z nich by mělo být manželství pro všechny, tedy i pro dvojice mužů či žen. Ještě vyšší podporu (77 %) má možnost adopce biologického potomka partnera či partnerky. Podle 62 procent dotázaných by mělo být možné i osvojení dětí z dětských domovů.

Podpora se za poslední rok zvedla jen mírně, u adopcí z ústavů se pak nezměnila. Výsledky ale ukázaly, že se lidé v názoru utvrdili. Přibylo těch, kteří určitě souhlasí. Méně je naopak těch, kteří by byli spíš pro.

Větší je ale i skupina rozhodnutých odpůrců. Loni bylo rozhodně proti umožnění manželství stejnopohlavním dvojicím 15 procent dotázaných, předloni deset procent. S adopcemi potomků partnera či partnerky určitě nesouhlasilo devět procent dotázaných, předloni šest procent. Proti osvojování dětí z dětských domovů se loni stavělo 18 procent lidí, v roce 2018 to bylo 13 procent.

Podporu vyjadřují více ženy, mladší lidé a obyvatelé Čech, méně pak muži, starší osoby a lidé z Moravy. Ve všech skupinách je ale zastánců víc než polovina.

»Výsledky výzkumu ukazují, že valná většina Čechů a Češek napříč regiony i generacemi souhlasí s tím, aby gayové a lesby mohli vstupovat do manželství,« řekl novinářům šéf iniciativy Jsme fér Czeslaw Walek. Veřejnost je podle něj připravena, čeká se jenom na to, až Sněmovna příslušný návrh zákona pošle do druhého čtení.

Návrh není toxický

Novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny předložilo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů již před 19 měsíci. Poslanci o ní zatím diskutovali 6,5 hodiny, k ukončení prvního čtení ale dosud nedošlo.

Pod předlohu připojilo podpis 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Mezi signatáři nejsou zástupci ODS, SPD a KDU-ČSL.

»Jedná se o emancipační krok, na který nejsme v českém prostředí zvyklí, a proto zejména starší občané to vnímají jako novotu a jsou trošku na rozpacích. Potřebujeme jim připomínat, že ten návrh není toxický, pokud jde o oblast rodinného práva, že není toxický, ani pokud jde o sexuální chování v našem okolí nebo našich dětí,« řekl Jiří Dolejš (KSČM), který se pod novelu podepsal. To, že někteří lidé jsou jiní, neznamená podle něj, že si nezaslouží respekt. »Hra s časem je zbytečná, Sněmovna by měla rozhodnout,« dodal poslanec. Nynější návrh je podle něj o povýšení práv registrovaných partnerů. »Nejčastěji se samozřejmě diskutuje otázka výchovy dětí, osobně jsem však přesvědčený o tom, že pokud jde o děti, tak tam je ochrana státu dostatečná, protože o tom, zda jsou ti lidé schopni vychovávat děti, rozhoduje soud a myslím si, že pokud tam je odpovědná péče a láska o dítě, tak je to rozhodně lepší než dětský domov nebo nezodpovědný druhý byť by to byl heterosexuální partner,« řekl Dolejš našemu listu po předložení novely.

Za urychlené projednání novely se přimlouvali i zástupci dalších politických stran. »Občané nás zvolili proto, abychom se nebáli rozhodovat. Odkládání novely svědčí o alibismu Poslanecké sněmovny,« uvedl Vít Rakušan (STAN). »Novela vyvolává emoce, ale je potřeba ji dostat do výborů, kde se o ní může diskutovat,« dodal Dominik Feri (TOP 09).

Cílem předlohy je podle předkladatelů zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Sněmovna začala projednávat i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy.

(jad, ku)