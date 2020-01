Lid jí říkal Evita

Nakladatelství Epocha vydalo v prosinci knihu profesora PhDr. Josefa Opatrného, významného iberoamerikanisty, dlouholetého vedoucího Střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Lid mi říká Evita. Je to životní příběh Evy Perónové. Sté výročí jejího narození připadlo na květen loňského roku (*7. května 1919, zemřela 26. července 1952).

Pocházela z chudých poměrů argentinské provincie, ve škole vynikala jenom v recitaci. V patnácti letech odešla z domova a zamířila do hlavního města země, kde začínala jako herečka druhořadých rolí. Široce známou se stala díky účinkování v rozhlasových hrách, jako celebrita se účastnila charitativních akcí, kde se seznámila s jedním z představitelů vojenského režimu Juanem Domingem Perónem. Po dvou letech se stala jeho manželkou a absolvovala s ním kampaň před prezidentskými volbami vrcholící vítězným vstupem do prezidentského paláce. Nikdy neměla žádnou oficiální státní funkci, dosáhla však vlivu jako žádná žena předtím v argentinské historii. Otevřela tak cestu do vysoké politiky nejen ženám v Argentině, ale v celé Latinské Americe, kde se stala, a dodnes zůstala, symbolem levé části politického spektra, píše nakladatelství ve své tiskové zprávě. Jestli levé, je k vážné diskusi, ale nechme to na každé čtenářce či čtenáři.

Čím může být tato kniha přínosná českému publiku, je patrné z úvodu knihy: »V České republice ani předtím v Československu přitom dosud nevyšel v překladu žádný z životopisů Evy Perónové publikovaný v zahraničí a této významné osobnosti latinskoamerické historie nevěnoval větší pozornost ani žádný z českých historiků. Teprve 100. výročí narození slavné Argentinky inspirovalo Nakladatelství Epocha k rozhodnutí vydat alespoň její stručný životopis, opět zasazený do širšího kontextu dějin této významné země, ještě před nedávnem jedné z obilnic světa, dnes spíš symbolu politické i ekonomické nestability, který se teď dostává čtenáři do rukou.«

