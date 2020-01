Most přes Öresund. FOTO - wikimedia commons

Most přes Öresund čeká nový nátěr

Most, který spojuje dánskou metropoli Kodaň a jihošvédské město Malmö, se poprvé od dokončení v roce 2000 dočká nového nátěru.

Na téměř osmikilometrový most přes Öresund spotřebují dělníci asi 200 000 litrů barvy, informovala agentura Reuters. Hotovi s prací by měli být za 13 let.

»Horní vrstva pětivrstvého nátěru se sloupe během příštích deseti let, takže budeme muset nanést novou vrstvu, abychom zachovali spodní vrstvy, které chrání ocel před korozí,« uvedl Johan Nord, který má projekt natření mostu na starosti.

Naposledy se most natíral po výrobě jednotlivých dílů ještě před jejich postavením na pilíře v úžině Öresund. Nyní budou dělníci vrstvu barvy na most nanášet ze speciální plošiny, na které budou portálové jeřáby.

»Je to velmi specifická práce, protože budou pracovat ve výšce dvaceti až třiceti metrů nad hladinou moře a viset přitom z jeřábů,« vysvětlil zástupce společnosti Muehlhan Denmark Jens Mork. Zaměstnanci této firmy budou most přes Öresund natírat v prvních dvou letech. Podle agentury Reuters dělníci za tu dobu stihnout černou barvu nanést na plochu odpovídající 42 fotbalovým hřištím.

Právě Mork očekává, že na celý most bude třeba 200 000 litrů barvy. Celkem je nutné natřít zhruba 300 000 čtverečních metrů ocelové konstrukce.

Přes 16 kilometrů dlouhá spojnice Dánska a Švédska spojuje klasickou mostní konstrukci s podmořským tunelem. Most, který je dlouhý necelých osm kilometrů, se skládá ze dvou pater - vrchního se čtyřproudovou dálnicí pro automobilovou dopravu a spodního s dvěma kolejemi pro vlaky.

(ici)