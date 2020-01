Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Lesbu horší podmínky než v Africe

Dolnosaský ministr vnitra Boris Pistorius (SPD) chce z řeckých uprchlických táborů do Německa přemístit 100 až 200 dětí mladších 14 let. Řekl to listu Die Welt. Jeho iniciativa, která připomíná snahy některých politiků v ČR, ale zatím ani v Dolním Sasku nemá dostatečnou podporu. A to navzdory tomu, že by vzhledem k celkovému počtu žádostí o azyl, kterých vloni v Německu bylo 111 094, šlo o kapku v moři.

»Nemohu přijmout to, že jsou v Evropě děti ponechány napospas nemocem a násilí v žalostných táborech,« zdůvodnil Pistorius své snahy. »Potkal jsem tam doktory, kteří se zrovna vrátili z misí v krizových oblastech Afriky a podmínky na Lesbu považovali za horší než tam,« poznamenal ke své návštěvě Řecka z konce loňského roku.

Právě tehdy s iniciativou poprvé přišel, když prosazoval přijetí kolem 1000 dětí Německem a dalšími evropskými zeměmi, které by k tomu byly ochotné. Podle OSN bylo na konci loňského roku v řeckých táborech přes 5300 dětí a mladistvých, kteří do Evropy přišli bez rodičů. Asi devět procent z nich je mladších 14 let.

Na návrh Pistoriuse sice reagovaly pozitivně spolkové země Dolní Sasko, Berlín a Durynsko a pro přijetí se vyslovil také třeba šéf Zelených Robert Habeck, spolková vláda plán ale odmítla jako »sóloakci« a u vědomí si aktuální situace alibisticky zdůraznila, že je třeba hledat celoevropská řešení. »Věřím, že se nám přesto podaří dostat odtamtud přinejmenším některé hodně malé děti,« stále doufá 59letý politik, který se v této věci hodlá angažovat i nadále.

S návrhem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých táborů přišla vloni i česká europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Podpořili ji také další opoziční politici. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale několikrát zopakoval, že ČR žádné migranty přijímat nebude. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pak minulý víkend řekl, že Řecko údajně odmítlo zaslat požadovaný seznam 40 sirotků, jimž by mohla česká strana pomoci. Tím je podle něj celá záležitost uzavřená. Iniciativa Češi pomáhají vloni přitom oznámila, že má seznam zhruba 200 rodin, které by byly ochotny dětské uprchlíky z řeckých táborů přijmout…

František proti populismu

Papež František v pondělí odsoudil mj. vzestup populismu ve světě. Toho populismu, který právě s odmítáním pomoci dětem na útěku hodně souvisí. »Je znepokojující vidět v mnoha částech světa nárůst sobeckosti a lhostejnosti, nedostatek zájmu o ostatní,« řekl papež a doplnil, že mnozí považují svůj život za dobrý, jen pokud jim věci vychází, a když se něco nepovede, přemůže je vztek a zlomyslnost.

»To vytváří živnou půdu pro formy frakcionářství a populismu, které vidíme kolem nás, kde rychle roste nenávist…, kde se nenávist zasévá,« pokračoval.

Salvini se vydal

Výbor italského Senátu pak týž den schválil žádost soudu o zahájení vyšetřování jednoho z takových populistů, lídra ultrapravicové Ligy a bývalého ministra vnitra Mattea Salviniho, jenž čelí obvinění ze zneužití pravomoci v souvislosti s blokádou záchranných lodí s migranty. Pokud by soud shledal šéfa stále nejpopulárnější italské strany vinným, hrozilo by mu až 15 let za mřížemi. Zároveň by mu mohlo být zakázáno zastávat politickou funkci, tedy i jím chtěného premiéra…

V červnu Salvini, který si získal popularitu prakticky nerealizovatelným slibem zastavit migraci do Itálie z Afriky, nařídil, aby 131 zachráněných migrantů zůstalo na lodi u Sicílie šest dní, tedy dokud jiné evropské státy neoznámily, že je přijmou.

Soud v sicilské Katánii, tj. zvláštní tribunál, co má na starosti vyšetřování ministrů, minulý měsíc doporučil, aby byl Salvini postaven před soud za nelegální zadržování migrantů na lodi pobřežní stráže.

Hlasování v senátním výboru se uskutečnilo v citlivé chvíli. V neděli se totiž v Itálii budou konat regionální volby, které mohou ohrozit čtyři měsíce starou koalici protisystémového Hnutí pěti hvězd (M5S) a středolevé Demokratické strany (PD).

Salviniho opoziční Liga doufá ve vítězství i v bohatém severoitalském regionu Emilia Romagna, kterému vládne levice od 2. světové války. Předvolební průzkumy odhadují těsný souboj PD a Ligy.

Finální rozhodnutí o Salvinim bude podle ČTK záviset na dalším hlasování v celém Senátu příští měsíc. Po místních volbách by se ale pozice Ligy, PD a M5S mohla změnit. Všechny hlavní strany totiž v uplynulých dnech měnily své pozice kvůli možným dopadům kauzy na volby. Hlavním důvodem byly obavy, že Salvini vyšetřování využije k tomu, aby se postavil do pozice mučedníka, který chtěl chránit italské hranice. Proto vládní strany chtěly hlasování odložit, a nakonec se jej rozhodly bojkotovat. Jejich podezření bylo správné…

(rj)