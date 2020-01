Ilustrační FOTO - Pixabay

Mileniálové tuší, že se dožijí 3. světové války

Zhruba 54 % mileniálů, tedy lidí narozených mezi rokem 1980 a začátkem 90. let, se domnívá, že se v nadcházejícím desetiletí stane jaderný útok. O tom, že zažijí 3. světovou válku, je pak přesvědčena téměř polovina z nich. Vyplývá to z průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnil Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK).

Průzkum se opírá o odpovědi 16 000 respondentů ve věku od 20 do 35 let, kteří bývají také označováni za Generaci Y. Dohromady na otázky týkající se pohledu na válku a mezinárodní humanitární právo odpovídali lidé ze 16 zemí, přičemž polovina z nich se potýká s konflikty. Za naprosto nepřijatelné označilo užití jaderných zbraní 84 % dotazovaných, 54 % pak uvedlo, že by tyto zbraně měly být zakázány.

»Mileniálové vnímají opravdové riziko, že se za jejich života rozpoutá zničující válka,« uvedl prezident MVČK Peter Maurer.

Nerespektování hodnot a práva

Zároveň podle MVČK průzkum odhaluje »znepokojující trend, který odráží nedostatek respektu k základním lidským hodnotám obsaženým v mezinárodním právu«. Mučení považovalo 37 % respondentů za akceptovatelné v některých případech…! Oslovení lidé přitom byli předem seznámeni s Úmluvou proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou v roce 1984 přijalo Valné shromáždění OSN. Dalších 15 % respondentů se domnívalo, že bojovníci mohou použít jakékoliv prostředky k dosažení cíle, bez ohledu na možné civilní oběti…

Za povzbuzující naopak MVČK podle ČTK označil skutečnost, že podle 74 % dotazovaných válce lze zabránit a 75 % zároveň věří, že je nutné nastavit limity pro způsob boje.

Víra ze zemí s konflikty

Mladí lidé žijící v oblastech postižených válkou častěji uváděli (46 %), že očekávají v budoucnu méně či žádné války v porovnání s jejich protějšky ze zemí, kde je mír (30 %). Nejoptimističtější podle MVČK byli respondenti z Ukrajiny a Sýrie, kde se jich 69, respektive 60 % domnívalo, že válka v jejich zemi v nadcházejících pěti letech konečně skončí. Nezbývá než doufat s nimi.

(rj)