Fúze dvou pojišťoven: i cesta je cíl

KSČM dlouhodobě prosazuje, aby stát zřizoval pouze jednu zdravotní pojišťovnu.

Jednali jsme o tom i s panem předsedou vlády a ministrem zdravotnictví. Ti naši myšlenku podpořili. Do konce června tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví ČR připraví podrobnou analýzu fúze dvou státních pojišťoven, a to konkrétně Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Vojenské zdravotní pojišťovny ČR. Bokem zatím zůstává Všeobecná zdravotní pojišťovna. Postupně tak náš návrh nabírá konkrétní obrysy. Možná, že to někomu připadá jako pomalý postup, ale ani tak to nebude jednoduché. Beru to ale za jeden z významných dílčích úspěchů, který se nám podařil prosadit. Říká se, že i cesta je cíl. V tomto ohledu cesta správným směrem. Tímto krokem se totiž více přiblížíme naší myšlence existence jediné zdravotní pojišťovny. Nově vzniklá pojišťovna bude fungovat efektivněji a bude snáze kontrolovatelná. Navíc klesnou i její náklady, a to například snížením počtu zaměstnanců. Jsme si samozřejmě vědomi transformačních nákladů. I tak bude spojení těchto dvou státních pojišťoven výhodné po všech stránkách, což zajisté ocení především samotní pojištěnci…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM