Za 3? Za 4? Za 18!

Jezdit příměstskou dopravou je dobrý sport. Okolo Prahy jezdí mnoho linek, zážitky budou asi podobné, já si vyberu ten konkrétní, který se týká mě.

Jezdit se dá několika způsoby – platit každou jízdu nebo si pořídit Lítačku. Je potřeba pražská a nějaké pásmo – v mém případě první. Jeden lístek tak vyjde na 18 korun. Ale občas se stane, že kuponu pro první pásmo vyprší platnost a řidič oznámí, že máte doplatit. V mém případě tedy do prvního pásma, na což stačí lístek za 12 korun. Ovšem tady nastává problém – vždy jsem si myslel, že to je lístek do prvního pásma, jenže při předminulé změně jízdního řádu se začalo stávat, že některý řidič chtěl za lístek 18 korun. Hodně jsem se tomu divil – proč tedy má člověk pražskou Lítačku, když platí stejně?

Ono je to ještě složitější – při jízdě do Prahy je to totiž za 18, ale při jízdě z Prahy jen 12. Většina řidičů ale není schopna to vysvětlit – buď zaplať 18, nebo si vystup! Nakonec jsem se dozvěděl, že lístek za 12 není jen pro první pásmo, ale je omezen časově na 15 minut. A v tom je jádro pudla: v předminulé změně jízdního řádu některé spoje jezdily 14 minut, některé 16 – proto někdy za 12 korun, jindy za 16. Poslední změna jízdního řádu už to sjednotila a do Prahy jezdí všechny autobusy 16 minut, ale z Prahy 14…

A aby toho nebylo málo, jsou zde ještě slevy pro studenty nebo seniory. Mnozí jsou zvyklí požadovat »poloviční« jízdné, jak to dříve bývalo, a dostávají se do konfliktu s řidičem, protože ten odpoví, že poloviční už neexistuje. Někteří řidiči dokonce mají v autobuse vylepeny »vtipné« cedulky ve stylu: »Ten, o kterém se nesmí mluvit (a Lord Voldemort to není), nařídil 75% slevy jízdného pro studenty a seniory, nepožadujte proto poloviční jízdné!«

Ano, tady se dostáváme k oněm číslům z titulku – 25 procent z 12 jsou tři koruny, z 18 pak čtyři. Častokrát jsem slyšel někoho říkat řidičovi, že by si to měli ujasnit a nechtít někdy jednu cenu a jindy jinou…

Ale úplně nejlepší je situace, která se také občas stane – nastoupí pasažér, který chce jet jen po Praze a ten pak platí 24 korun, přitom do první zastávky za Prahu už to je jen zmiňovaných 18. A to se vyplatí!

Zbyšek KUPSKÝ