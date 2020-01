Staroměstské náměstí s mariánským sloupem, asi 1894. FOTO - wikimedia commons

Pražská donebevolající drzost

Zastupitelstvo hlavního města 34 hlasy schválilo revokaci usnesení k instalaci kopie Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Pro revokaci hlasovala drtivá většina zastupitelů ODS, TOP 09 a STAN - Spojených sil pro Prahu a větší část ANO. Návrh nepodpořili Piráti a většina zastupitelů Praha sobě.

Bývalá zastupitelka Marta Semelová (KSČM) v ZHMP při projednávání návrhu na revokaci, předneseným zastupitelem Janem Wolfem (KDU-ČSL, Spojené síly pro Prahu), v zastupitelstvu usnesení k Mariánskému sloupu uvedla: »Při sledování jednání a předkládání tisků mám občas pocit, že si někteří z vás děláte z nás občanů blázny a z přijatých usnesení trhací kalendář, z něhož hodíte do koše to, co se vám nehodí. Pražské zastupitelstvo se roky zabývalo problematikou Mariánského sloupu. Po mnohaletých diskuzích dospělo 14. září 2017 k rozhodnutí veškeré snahy a přípravy obnovení tohoto sloupu netolerance zastavit a uložilo RHMP, respektive tehdejšímu radnímu Wolfovi, učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním zmíněného sloupu. Termín - do 31. 12. 2017. Bývalý radní však usnesení zastupitelstva nesplnil a nyní, společně s dalšími, předkládá návrh na revokaci usnesení a povolení stavby.

Bývalá zastupitelka Marta Semelová (KSČM).

Mnozí z vás si pamatujete, že jsme proti výstavbě Mariánského sloupu opakovaně (jako zastupitelé i jako bývalí zastupitelé KSČM) vystupovali. Opírali jsme se přitom o stanoviska renomovaných historiků a zástupců odborných vědeckých organizací, o názory spolků, veřejnosti, ale i zástupců některých církví, jako bylo například deváté valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR, Křesťanská misijní společnost, Církev československá husitská a další. Ti všichni se shodují na tom, že Mariánský sloup, vysvěcený za přítomnosti habsburského císaře, byl symbolem pobělohorské rekatolizace a národnostního útlaku, a vždycky bude symbolem rozdělení, ne žádného smíření.

Letos si připomínáme 400. výročí Bitvy na Bílé hoře, to má být dárek k tomuto výročí? Snahy o zvrácení přijatého usnesení považuji za donebevolající drzost a očekávám, že jako zastupitelé hlavního města Prahy odmítnete revokaci usnesení z roku 2017, respektive legalizaci jeho vědomého porušování, tak jak nám to pan zastupitel Wolf (a někteří další předvádějí), který měl už v minulém volebním období za svou vědomou nečinnost (jako radní) a výslovné porušování usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy nést odpovědnost.«

(zku)