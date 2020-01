Ilustrační FOTO - Pixabay

Německý prezident v Izraeli mluvil hebrejsky

Frank-Walter Steinmeier jako první poválečný prezident Německa promluvil v jeruzalémském památníku holocaustu Jad vašem. Ve svém projevu u příležitosti výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi přiznal zodpovědnost Němců za vyvraždění šesti milionů Židů za 2. světové války.

Zároveň varoval před antisemitismem a rasismem, který podle něj dál bují a je často prezentován jako řešení současných problémů. »Průmyslové masové vyvraždění šesti milionů Židů, nejhorší zločin v dějinách lidstva, spáchala moje země. Strašlivá válka, která stála životy 50 milionů lidí, vzešla z mojí země. Dnes, 75 let po osvobození Osvětimi, tu stojím jako německý prezident obtěžkaný vinou,« zahájil svůj projev Steinmeier, který zpočátku hovořil hebrejsky. »Ti, kdo vraždili, ti, kdo vraždění plánovali a pomáhali ho realizovat, ti všichni, kdo svým mlčením udržovali režim v chodu, byli Němci,« řekl.

Podstata zla zůstává stejná

»Přál bych si, abych mohl říci, že my Němci jsme se z historie navždy poučili, ale říci to nemohu, když se v Německu dál šíří štvaní a nenávist,« dodal Steinmeier. Podle něj je sice jiná doba a jiní pachatelé používají jiná slova, podstata zla ale zůstává stejná. »A na to je jediná odpověď: Už nikdy! Už nikdy víc! Proto nemůžeme za vzpomínkami nikdy udělat tlustou čáru.«

Frank-Walter Steinmeier. FOTO - wikipedia commons

Pietní akce v památníku Jad vašem byla vyvrcholením světového fóra o holocaustu, kterého se v Jeruzalémě zúčastnili nejvyšší představitelé 50 států včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, amerického viceprezidenta Mikea Pence či ruského prezidenta Vladimira Putina. ČR zastupoval premiér Andrej Babiš.

Památník Leningradu

Ruský prezident se v Jeruzalémě navíc zúčastnil odhalení nového památníku, který připomíná více než dvouleté obléhání sovětského Leningradu (dnešního Petrohradu) nacisty za 2. světové války. Předtím při setkání s izraelským prezidentem Reuvenem Rivlinem označil holocaust za »společnou tragédii« a připomněl, že 40 % Židů zavražděných během 2. světové války tvořili sovětští občané. Historici přitom uvádějí, že ze Sovětského svazu pocházel zhruba jeden milion z celkových šesti milionů zabitých Židů, upozornila agentura AP.

»Sověti a Rusové zažili během války mnoho utrpení,« řekl Putin. »Rudá armáda nejen že osvobodila (vyhlazovací tábor) Osvětim, ale významným dílem přispěla i k vítězství nad nacisty,« citoval ruského prezidenta deník Haarec.

V projevu před památníkem, který má podobu hořící svíce, Putina podpořil i kontroverzní pravicový izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který uznal, že obyvatelé Leningradu dali světu lekci v »odvaze a nezdolnosti… Budeme si navždy pamatovat, že to byli vojáci Rudé armády, kteří otevřeli brány Osvětimi,« dodal.

Agentura DPA rovněž upozornila na věty, které ruský prezident zapsal do pamětní knihy fóra o holocaustu: »Existují tu pokusy překrucovat pravdu ohledně 2. světové války a ospravedlňovat agresory a jejich pomocníky. Hanobí se a ničí památníky válečných osvoboditelů,« napsal Putin.

Podle AP mohou být Putinova slova chápána jako další příspěvek k současnému sporu o výklad historie, který spolu vedou Moskva a Varšava.

Nejen polská hysterie

Polský premiér tento týden znovu odsoudil podle ČTK »opakované pokusy Ruska Polsko vykreslit jako pachatele 2. světové války, a ne jako oběť«. Tento spor zasáhl i do programu světového fóra o holocaustu, protože pozvánku na něj odmítl polský prezident Andrzej Duda. Fakt, že na pietní akci promluvil Putin a nikoli zástupce Polska, považuje Duda za urážlivý. Absenci v Izraeli si ale přitom vymysleli Poláci skutečně sami…

Spory s Ruskem ohledně válečných památníků má i ČR. Vloni například pravicová radnice Prahy 6 rozhodla o přemístění sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Ruské ministerstvo zahraničí označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem. Vlnu rozhořčení v Rusku vzbudil i záměr zastupitelstva pražských Řeporyjí zbudovat vzpomínkové místo na padlé vojáky Ruské osvobozenecké armády, tzv. vlasovce. Moskva vlasovce právem považuje za válečné zločince.

(rj)