Premiér při interpelacích chybí

Projednávání písemných i ústních interpelací na premiéra se Andrej Babiš (ANO) opět nezúčastnil. Mnozí poslanci tak opět mluvili jen do zdi. Odpovědí na své dotazy se nedočkal ani místopředseda školského výboru Sněmovny Miroslav Grebeníček (KSČM).

Ten očekává konkrétnější a přesnější odpovědi týkající se kroků a opatření, kterými předseda vlády a vláda dosud reagovali a které kabinet připravuje v souvislosti s usnesením Sněmovny z loňského 6. června. Tímto usnesením dolní komora na návrh KSČM požádala kabinet, aby navrhl účinnou změnu trestně právních předpisů tak, aby bylo možné zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Komunisté si dali projednání odpovědí jako prioritu priorit na současné schůzi Sněmovny.

Dost absencí premiéra Babiše ve Sněmovně už mají Piráti. Ve dvou desítkách stejných písemných interpelací se na něj obrátili s dotazem, zda na interpelace někdy přijde. Poukazují na jeho častou nepřítomnost. Babiš v odpovědích slíbil, že se letos na interpelacích určitě někdy uvidí. Kritice opozice kvůli absencím čelí ministerský předseda často. Piráti spočítali, že od počátku tohoto volebního období zhruba do konce loňského listopadu se zúčastnil ani ne poloviny ústních interpelací. Jeho účast na písemných interpelacích byla ještě mnohem slabší.

Babiš: Určitě se na interpelacích potkáme

»Tím je zásadně oslabován celý smysl interpelací, které jsou přitom jedním z klíčových instrumentů ústavního principu kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou, jíž je vláda v parlamentní demokracii odpovědná,« stojí v pirátských dotazech.

Babiš odpověděl jednou větou, odpovědi se liší jen oslovením, zda jde o poslance nebo o poslankyni. »Seznámil jsem se s obsahem Vaší písemné interpelace a mohu Vám k němu sdělit, že se v roce 2020 na interpelacích určitě potkáme,« napsal těsně před loňskými vánočními svátky. Protože tazatelé nebyli s odpovědí spokojeni, interpelace byly zařazeny k projednání na plénu dolní komory.

O premiérově účasti na interpelacích jednal šéf klubu Pirátů Jakub Michálek s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). »On mi slíbil, že bude apelovat na pana premiéra, aby aspoň jednou za schůzi přišel na písemné interpelace do Poslanecké sněmovny,« uvedl Michálek.

»Já si do jisté míry práce předsedy vlády Babiše vážím. Na druhé straně jsem měl obdobné problémy jako kolega Michálek. Čekal jsem na projednávání mé odmítnuté písemné interpelace skoro rok,« přidal se ve Sněmovně k Michálkovi místopředseda výboru pro evropské záležitosti Jiří Valenta (KSČM). Proto pak interpeloval premiéra ústně v jeho nepřítomnosti.

Valenta přečetl premiérovu písemnou odpověď: Vážený pane poslanče, interpeloval jste mě ve věci absencí na jednání Poslanecké sněmovny. Ano, máte pravdu v tom, že vyjádřeno v procentech nevypadá má přítomnost na jednání Sněmovny ideálně. Nicméně vy sám v interpelaci nepopíráte, že by penzum vládou odvedené práce ve prospěch našich občanů bylo malé. A přesně to si myslím, že je mnohem podstatnější fakt než má absence na jednání Sněmovny. Navíc reprezentuji naši zemi nejen doma, ale často také v zahraničí. Myšlenku zavést do našeho právního řádu institut tzv. klouzavého mandátu poslance Parlamentu ČR samozřejmě vítám. Dokonce už v minulém volebním období jsem to sám navrhoval.

Komunistický poslanec je zastáncem názoru, který zazněl ve Sněmovně opakovaně, že premiér by při interpelacích být měl. A pokud jde o klouzavý mandát? I kdyby byl zaveden, účasti premiéra a členů vlády na interpelacích by se to vůbec nedotklo. Ministerský předseda a ministři, kteří jsou současně poslanci, by pouze po dobu vládní funkce svůj mandát nevykonávali, nastoupil by za ně další v pořadí na kandidátce, který by se zapojil do práce sněmovních výborů. O to jde především. A ministři by tak jako tak museli v parlamentu odůvodňovat právní předlohy připravené svými resorty, stejně jako odpovídat na interpelace poslanců.

Písemné interpelace se konají při schůzích dolní komory pravidelně každý čtvrtek dopoledne a ústní odpoledne. Pokud se situace nezmění, je Michálek připraven vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, kde by se interpelace probíraly. Pro její svolání však musí sehnat nejméně 40 podpisů, pirátský klub má 22 členů.

