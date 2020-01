Šikana

Není snad týdne, kdy by se na obrazovce některé z televizí neobjevila informace, že tam a tam adolescenti napadli někoho jen proto, aby si mohli natočit svou převahu a zdůraznit tak svoje »hrdinství« na sociálních sítích. Domnívají se, že tím získávají obdiv mezi stejně starými »puberťáky«. Jenže ne vše se dostane do televize. Zřejmě případů, kdy jen »z plezíru« napadne silnější slabšího a způsobí mu bolest, je mnohonásobně víc. Nejde však jen o šikanu, ale také o gangy mladistvých, kterým bývá někdy méně než patnáct.

V zemi, která, podle našich nejpřednějších politiků, se dostala k nejlepšímu období svých dějin, přesto, že tu vládne už řadu let »blbá nálada«, jak se nám svěřila ikona dneška Václav Havel, je něco nenormálního. Před více než třiceti lety jistě bychom také našli případy šikanování. Tehdejší moc je však dokázala zvládnout a také proto, že nevygumovala odpovědnost rodičů za činy svých dětí. To jistě mělo obecně pozitivní vliv. Nejde se totiž vymlouvat jen na »fejsbůk«, jenž přispívá nejen k pozitivům, ale i k negativům současné společnosti. Ten tehdy ještě neexistoval, a tedy nemohl ze šikany dělat obecnou záležitost, a tedy i příklad přehnaného pseudohrdinství.

Kde však hledat příčiny nárůstu šikany a vzniku gangů mladistvých ohrožujících společnost a často málo postižitelných, či dokonce nepostižitelných? Především v systému samém. Mládež je vychovávána podle hesla, že »každý se musí postarat sám o sebe«, a to jakýmkoli způsobem. Navíc je si dobře vědoma, že do jisté věkové hranice je prakticky opravdu málo postižitelná. Svou roli hrají i tzv. lidská práva, která mladé násilníky chrání před publicitou, a tedy i před tlakem prostředí, jež jinak by působilo většinou pozitivně. To ovšem nevysvětluje nárůst šikany. Velkou inspirací jsou příklady objevující se v médiích. Denně lze v programech českých televizí uvidět nějaký film či seriál, který glorifikuje násilí. Zvláště filmy ze Spojených států jsou ho často plné. Připočteme-li k tomu sociální sítě, pak o vzory není nouze. Amerikanismus šířený jako jakýsi virus je těžké zastavit. Tím i »rozhodování pěstí«. Silnější přece vyhrává. Je zajímavé, že mezi násilníky často bývají i potomci z tzv. lepších rodin. Jsou vychováváni totiž k tomu, že jim se nemůže »nic stát«, že rodiče, v případě řešení nějakého jejich problému, svým vlivem nebo penězi zasáhnou a problém bude vyřešen.

Jde o záležitost, kterou není možné vyřešit jednorázovým rozhodnutím. Nelze ji nechat na ředitelích škol, a to často až následně. Jde o celospolečenský problém. Budeme k němu stále laxní a necháme si ho přerůst přes hlavu, anebo přece jen mu vystavíme STOP?

Milan ŠPÁS