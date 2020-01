Odkud vítr vane

Jako žoviální tlachání vyzněla debata mezi pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a starostou městské části Řeporyje Pavlem Novotným, kterou natočili v úterý pro TV Praha na řeporyjské radnici. Pořad, který Hřib sám moderuje a má název Kobereček, je píjárovou akcí primátora. Otázky typu »Ondráček, nebo Řepka? Komunální politika, nebo mezinárodní politika?«, případně »Jaká opatření jste udělal proti útoku Ruska? (asi na Řeporyje)« naznačily, že jde v lepším případě o humornou talk show, v horším o cochcárnu. Ostatně jeden z řeporyjských občanů to hezky oglosoval: Domníval jsem se, že tu bude opravdová beseda, a on je to kabaret.

K jiskření došlo až poté, když kameramani a redaktoři, lační po něčem mimořádném, co zřejmě očekávali od »věhlasného« místního starosty, sbalili svá fidlátka a odešli. Oslovila jsem primátora ve věci historické pamětní desky z roku 1946, která visela až donedávna na zdi torza Staroměstské radnice (která tolik utrpěla během Pražského povstání od německých okupantů). Konfrontovala jsem ho fotografiemi zmíněné pamětní desky, která zmizela po rekonstrukci, a další pamětní desky, trvale umístěné na zdech radnice, s textem: »Na paměť bojovníků Pražského povstání, kteří ve dnech 5. až 9. května 1945 se zbraní v ruce přispěli k osvobození své vlasti a jejího hlavního města od nacistické nadvlády...« Primátor totiž při mém minulém setkání s ním před Hlávkovou kolejí zapochyboval, že Praha si prý na Staroměstské radnici nepřipomíná Pražské povstání. Takže ano, připomíná, a každý se o tom může přesvědčit!

Co mu tedy vadí na textu sejmuté desky, jež pojednává o tom, že »dne 9. května 1945 osvobodila vojska 1. ukrajinského frontu slavné Rudé armády, jímž velel hrdina Sovětského svazu maršál I. S. Koněv, bleskovým úderem těžce bojující Prahu...«? Vadí mu formulace – těžce bojující Prahu. Právě na tato tři slova ukázal Hřibův ukazováček. Praha přece už v té době byla osvobozena - děl způsobem, že odmítá pokračovat v diskusi. Deska má prý lživý text, a proto skončí v muzeu.

Mé argumenty, že velitel německé posádky v Praze generál Toussaint kapituloval 8. května před Českou národní radou jen proto, že už byla v Remeši podepsána bezpodmínečná kapitulace, a ta byla důsledkem i Koněvova vítězství v Berlíně, jinými slovy, že Toussaint přistoupil na stažení německých vojsk právě proto, že věděl o blížícím se Koněvovi ku Praze, nebral v potaz. Něco jako chápání provázanosti událostí, které je třeba hodnotit ve svém celku, primátorovi nejde. A to se honosí vysokoškolským titulem.

Stanovisko, že tato historická deska nepatří na čestné místo v hlavním městě, zakládá na dobrozdání Vojenského historického ústavu. A toto zjištění byl nejcennější výsledek mého rozhovoru s primátorem. Tak už vím, odkud vítr vane.

Monika HOŘENÍ